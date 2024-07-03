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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Свердловской области подросток получил переломы в результате ДТП

В Свердловской области подросток попал в реанимацию после ДТП

3 июля 2024, 10:57
Фото: 1MI

В Свердловской области подросток получил переломы в результате ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось второго июля, около полуночи, в Талицком районе Свердловской области.

Молодой человек в возрасте 17 лет переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 24-летний водитель автомобиля марки «Range Rover».

В результате пешеход попал в реанимацию Талицкой ЦРБ с переломом костей черепа, ЧМТ, ушибом головного мозга. Позднее пострадавшего доставили на лечение в Екатеринбург.

«Прокуратура Талицкого района Свердловской области держит на контроле данное происшествие», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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