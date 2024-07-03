В Свердловской области подросток попал в реанимацию после ДТП

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Молодой человек в возрасте 17 лет переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 24-летний водитель автомобиля марки «Range Rover».
В результате пешеход попал в реанимацию Талицкой ЦРБ с переломом костей черепа, ЧМТ, ушибом головного мозга. Позднее пострадавшего доставили на лечение в Екатеринбург.
«Прокуратура Талицкого района Свердловской области держит на контроле данное происшествие», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТП.