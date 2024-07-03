Женщина незаконно пыталась вывести из Екатеринбурга в Узбекистан сувениры на 50 тысяч

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Незадекларированные сувениры обнаружили сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово». Они находились в багаже гражданки Белоруссии. Она пыталась провезти 13 кг ручек, бейсболок, браслетов и воздушных шаров с символикой одной из фирм Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.
30-летняя женщина пояснила, что сувениры ей были нужны для проведения в Узбекистане мероприятия. Как пояснил начальник таможенного поста «Кольцово» Сергей Боровик, «сувенирка», которую планируют использовать в коммерческих целях, подлежит обязательной декларации.
Стоимость изъятой партии сувениров женщина оценила в 50 тысяч рублей. Вернуть их она сможет только по решению суда.
Ранее житель Китая собирался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг незадекларированных лифчиков.