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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Сувениры пыталась вывезти в Узбекистан пассажирка екатеринбургского «Кольцово»

Женщина незаконно пыталась вывести из Екатеринбурга в Узбекистан сувениры на 50 тысяч

3 июля 2024, 16:25
Фото: 1MI

Сувениры пыталась вывезти в Узбекистан пассажирка екатеринбургского «Кольцово»

Бейсболки, жетоны, бейджи и другую сувенирную продукцию задержали таможенники в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Их намеревалась отправить в Узбекистан 30-летняя пассажирка.

Незадекларированные сувениры обнаружили сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово». Они находились в багаже гражданки Белоруссии. Она пыталась провезти 13 кг ручек, бейсболок, браслетов и воздушных шаров с символикой одной из фирм Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

30-летняя женщина пояснила, что сувениры ей были нужны для проведения в Узбекистане мероприятия. Как пояснил начальник таможенного поста «Кольцово» Сергей Боровик, «сувенирка», которую планируют использовать в коммерческих целях, подлежит обязательной декларации.

Стоимость изъятой партии сувениров женщина оценила в 50 тысяч рублей. Вернуть их она сможет только по решению суда.

Ранее житель Китая собирался незаконно ввезти в Екатеринбург 14 кг незадекларированных лифчиков.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Узбекистан#Таможня#Кольцово#Таможенники#Декларация#Багаж#Сувениры#Екатеринбург#Нарушение закона#Таможенный контроль
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