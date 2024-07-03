Женщина незаконно пыталась вывести из Екатеринбурга в Узбекистан сувениры на 50 тысяч

Незадекларированные сувениры обнаружили сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово». Они находились в багаже гражданки Белоруссии. Она пыталась провезти 13 кг ручек, бейсболок, браслетов и воздушных шаров с символикой одной из фирм Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.