Женщина в Екатеринбурге набросилась на машину из-за ДТП

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Предположительно, водитель Toyota запутался в полосах движения и в итоге оказался не на той полосе. В какой-то момент он влетел в Mazda, пишет Е1.
Водитель Mazda вышел, чтобы разобраться с автомобилистом, из-за которого произошла авария, а пассажирка пнула бампер машины.
По словам эксперта Дмитрия Ларионова, женщина вряд ли могла нанести вред машине пинками, кроме того, она пинала по тем деталям, которые не были повреждены вследствие аварии.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге женщина напала на блогера из-за парковочного места для автомобиля. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.