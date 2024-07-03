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Женщина в Екатеринбурге набросилась на машину из-за ДТП

Женщина в Екатеринбурге набросилась на машину из-за ДТП

3 июля 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Пассажирка автомобиля Mazda ударила иномарку Toyota, водитель которой спровоцировал ДТП. Инцидент случился на Макаровском мосту 3 июля 2024 года.

Предположительно, водитель Toyota запутался в полосах движения и в итоге оказался не на той полосе. В какой-то момент он влетел в Mazda, пишет Е1.

Водитель Mazda вышел, чтобы разобраться с автомобилистом, из-за которого произошла авария, а пассажирка пнула бампер машины.

Видео: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

По словам эксперта Дмитрия Ларионова, женщина вряд ли могла нанести вред машине пинками, кроме того, она пинала по тем деталям, которые не были повреждены вследствие аварии.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге женщина напала на блогера из-за парковочного места для автомобиля. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

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