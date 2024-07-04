176 пирамидальных тополей высадят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Речь идет об участке от городской поликлиники №2 до трамвайного кольца. Все работы подрядная организация должна окончить до 9 сентября 2024 года.
Сначала надо будет подготовить вручную посадочные места, а затем высадить туда 176 пирамидальных тополей высотой 2-2,5 метра. Поставка деревьев должна осуществляться в контейнерах объемом не менее трех литров.
Как выяснила редакция TagilCity.ru, саженцы должны быть без механических повреждений, заболеваний, поражения вредителями и выкопаны с комом земли. При этом не допускается торчащих корней. На все материалы заказчику должны быть представлены сертификаты, подтверждающие их безопасность и качество. Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки принимаются до 11 июля 2024 года.
Также в Нижнем Тагиле планируется озеленение привокзальной площади. Там высадят 1,5 тысячи кустов спиреи.