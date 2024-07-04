176 пирамидальных тополей высадят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Как выяснила редакция TagilCity.ru, саженцы должны быть без механических повреждений, заболеваний, поражения вредителями и выкопаны с комом земли. При этом не допускается торчащих корней. На все материалы заказчику должны быть представлены сертификаты, подтверждающие их безопасность и качество. Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки принимаются до 11 июля 2024 года.