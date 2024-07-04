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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

176 пирамидальных тополей высадят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

176 пирамидальных тополей высадят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

4 июля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле планируется озеленение улицы Металлургов. Там будут высажены 176 берлинских пирамидальных тополей. На это выделено 3,5 миллиона рублей.

Речь идет об участке от городской поликлиники №2 до трамвайного кольца. Все работы подрядная организация должна окончить до 9 сентября 2024 года.

Сначала надо будет подготовить вручную посадочные места, а затем высадить туда 176 пирамидальных тополей высотой 2-2,5 метра. Поставка деревьев должна осуществляться в контейнерах объемом не менее трех литров.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, саженцы должны быть без механических повреждений, заболеваний, поражения вредителями и выкопаны с комом земли. При этом не допускается торчащих корней. На все материалы заказчику должны быть представлены сертификаты, подтверждающие их безопасность и качество. Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки принимаются до 11 июля 2024 года.

Также в Нижнем Тагиле планируется озеленение привокзальной площади. Там высадят 1,5 тысячи кустов спиреи.

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