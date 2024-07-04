3000 школьников Свердловской области воспользовались «президентским» днем ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Приблизительно 25% от всех, кто сдавал ЕГЭ, воспользовались таким правом и пересдали один экзамен. К слову, сдавали единый госэкзамен в регионе порядка семнадцати тысяч человек.
Это новый опыт для системы образования. Чаще всего пересдают обществознание, информатику, математику и русский язык.
Результаты экзаменов от четвертого и пятого июля будут объявлены шестнадцатого июля, сообщает пресс-служба администрации Свердловской области.
Напомним, Екатеринбург бьет рекорды по стобалльникам на ЕГЭ. В этом году их уже 114.