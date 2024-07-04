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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

25% школьников Свердловской области пересдали ЕГЭ

3000 школьников Свердловской области воспользовались «президентским» днем ЕГЭ

4 июля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

25% школьников Свердловской области пересдали ЕГЭ

Три тысячи свердловских школьников пересдали один из экзаменов по ЕГЭ, воспользовавшись президентским днем.

Приблизительно 25% от всех, кто сдавал ЕГЭ, воспользовались таким правом и пересдали один экзамен. К слову, сдавали единый госэкзамен в регионе порядка семнадцати тысяч человек.

Это новый опыт для системы образования. Чаще всего пересдают обществознание, информатику, математику и русский язык.

Результаты экзаменов от четвертого и пятого июля будут объявлены шестнадцатого июля, сообщает пресс-служба администрации Свердловской области.

Напомним, Екатеринбург бьет рекорды по стобалльникам на ЕГЭ. В этом году их уже 114.

В Свердловской области появилась первая 300-балльница по ЕГЭ
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#Екатерина Смирнова#Дети#Школа#Образование#ЕГЭ#Екатеринбург
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