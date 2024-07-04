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Бастрыкин проконтролирует дело избивших девочку детей мигрантов в Нижнем Тагиле

Бастрыкин проконтролирует дело избивших девочку детей мигрантов в Нижнем Тагиле

4 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался итогами расследования по делу братьев, которые избили девочку в Нижнем Тагиле.

Исполняющий обязанности регионального руководителя Следкома Константин Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад об итогах следствия и решениях, которые были приняты, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, происшествие случилось в конце декабря прошлого года. Ученики пятого класса напали на сверстницу рядом со школой, после чего пострадавшая девочка оказалась в медучреждении.

Через некоторое время уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. При этом мать братьев, которая в момент избиения находилась рядом, обвиняют в хулиганстве.

Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
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