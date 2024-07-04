Бастрыкин проконтролирует дело избивших девочку детей мигрантов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Исполняющий обязанности регионального руководителя Следкома Константин Мирошниченко предоставит Бастрыкину доклад об итогах следствия и решениях, которые были приняты, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, происшествие случилось в конце декабря прошлого года. Ученики пятого класса напали на сверстницу рядом со школой, после чего пострадавшая девочка оказалась в медучреждении.
Через некоторое время уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. При этом мать братьев, которая в момент избиения находилась рядом, обвиняют в хулиганстве.