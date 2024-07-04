Благоприятный климат для инвесторов: Нижний Тагил занял 12 место в областном рейтинге

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Рейтинг содействия конкуренции ежегодно публикует Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Как сообщили редакции TagilCity.ru в управлении
экономики и территориального развития, Нижний Тагил занял 12 место из 94 муниципальных образований.
Итоги рейтинга публикует Мининвестиций Свердловской области в конце года. 12 место — хороший показатель среди муниципальных образований, — отметила Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития мэрии города.
Добавим, что из 94 муниципальных образований региона, в рейтинге содействия развитию конкуренции каждый год участвуют 73 муниципалитета. Их оценивают по 49 показателям, в том числе, через опросы бизнесменов, оценку экспертов, а также фактические и статистические данные. Целью исследования является обеспечение условий благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области.
В мэрии добавили, что в Нижнем Тагиле действует инвестиционный уполномоченный, им является замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Также в муниципалитете созданы условия для развития малого бизнеса и утверждена «дорожная карта» по улучшению инвестиционной привлекательности.
В Нижнем Тагиле проводятся мероприятия в рамках регионального инвестиционного стандарта, который приняли в 2022 году. Свердловская область вошла в число 31 пилотного региона, где он был утвержден. Стандарт основан на независимой оценке предпринимательского сообщества и областных инвесторов. Главной задачей этого инструмента является сокращение сроков и количества процедур в период инвестиционного цикла, а также минимизация затрат инвесторов на получение госуслуг.