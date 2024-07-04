Благоприятный климат для инвесторов: Нижний Тагил занял 12 место в областном рейтинге

В Нижнем Тагиле проводятся мероприятия в рамках регионального инвестиционного стандарта, который приняли в 2022 году. Свердловская область вошла в число 31 пилотного региона, где он был утвержден. Стандарт основан на независимой оценке предпринимательского сообщества и областных инвесторов. Главной задачей этого инструмента является сокращение сроков и количества процедур в период инвестиционного цикла, а также минимизация затрат инвесторов на получение госуслуг.