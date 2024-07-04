Более 2 тысяч км газовых сетей появились в Свердловской области по соцпрограмме

Кроме того, масштабные работы ведутся и в Нижнем Тагиле. В текущем году власти города намерены перевести на голубое топливо четыре сотни домов. Как пояснил представитель администрации муниципалитета, по контракту оборудование смонтировано на 298 участках, пуск газа осуществлен в 230. Общая стоимость затрат на это составила почти 63 миллиона рублей. Однако реализовать предстоит еще 38,3 миллиона рублей. Обязательства по существующему договору будут выполнены до 1 августа. Далее мэрия намерена подписать новый документ сроком на 2 года и суммой, превышающей 280 миллионов рублей, что позволит газифицировать 1112 домовладений.