Более 2 тысяч км газовых сетей появились в Свердловской области по соцпрограмме

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Согласно итогам работы за первые 6 месяцев 2024 года, показатель по строительству газовых сетей, запланированный на весь отчетный период, уже выполнен.
Свердловская область выдает хорошие темпы в реализации президентской программы социальной газификации. Как показывает практика, жители Среднего Урала в ней крайне заинтересованы. На сегодняшний день на выполнение работ подано более 96 тысяч заявок. По ним заключено 67,8 тысячи договоров, — сообщал ранее министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.
Газопроводы подведены к почти 43 тысячам домовладений свердловчан. Большая часть собственников уже получают экологичное и дешевое голубое топливо для обогрева и других нужд.
Строительство продолжается. Планируется возвести еще 1,3 тысячи километра сетей для 19,7 тысячи домов. В стадии проектирования находятся 1,6 тысячи километра сетей газоснабжения, что позволит обеспечить газом свыше 17 тысяч жилых домов, — добавил министр.
В рамках программы социальной газификации, к примеру, в поселке городского типа Атиг в эксплуатацию была введена уже пятая очередь газопровода. Специалистам удалось построить порядка 15 километров внутрипоселковых сетей и подключить к газу 363 дома. Благодаря этому населенный пункт стал еще одним полностью газифицированным в регионе.
Кроме того, масштабные работы ведутся и в Нижнем Тагиле. В текущем году власти города намерены перевести на голубое топливо четыре сотни домов. Как пояснил представитель администрации муниципалитета, по контракту оборудование смонтировано на 298 участках, пуск газа осуществлен в 230. Общая стоимость затрат на это составила почти 63 миллиона рублей. Однако реализовать предстоит еще 38,3 миллиона рублей. Обязательства по существующему договору будут выполнены до 1 августа. Далее мэрия намерена подписать новый документ сроком на 2 года и суммой, превышающей 280 миллионов рублей, что позволит газифицировать 1112 домовладений.
До конца 2024 года федеральный проект «Чистый воздух» предполагает перевод с печного отопления еще 550 домов тагильчан, а в следующем году — 962. При этом продолжится строительство и реконструкция сетей газоснабжения. Их протяженность составит почти 65 километров. Врезка оборудования будет доступна 1805 домам. Всего же через два года подобные мероприятия затронут 116,5 километров сетей.
Напомним, программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Собственник будет оплачивать только монтаж сетей по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и установку необходимого оборудования. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на подключение дома к газу предоставляется субсидия из регионального бюджета для нескольких категорий жителей. Среди них: малоимущие и многодетные семьи, ветераны, участники Великой Отечественной войны и члены их семей, участники специальной военной операции и члены их семей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей.
Заявки на заключение договора можно подать на федеральный портал connectgas.ru, через сайт Госуслуги, а также в офисах газораспределительных организаций.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по объемам реализации программы социальной догазификации.