Черные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса

Число незаконных вырубок леса в Свердловской области снизилось в 20 раз

В Свердловской области снижается число случаев незаконной вырубки леса. В первом полугодии 2024 года черные лесорубы присвоили около 700 кубометров древесины, почти в семь раз меньше, чем в 2023 году.