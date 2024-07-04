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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Число незаконных вырубок леса в Свердловской области снизилось в 20 раз

Черные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса

4 июля 2024, 16:02

Число незаконных вырубок леса в Свердловской области снизилось в 20 раз

В Свердловской области снижается число случаев незаконной вырубки леса. В первом полугодии 2024 года черные лесорубы присвоили около 700 кубометров древесины, почти в семь раз меньше, чем в 2023 году.

Всего за шесть месяцев 2024 года инспекторы Рослесинфорга зарегистрировали лишь один случай незаконной вырубки. За аналогичный период прошлого года — 21, сообщает пресс-служба ведомства.

В борьбе с кражей леса помогает система дистанционного мониторинга, которой охвачено 99% территории лесного фонда Свердловской области, отметил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев. Эта технология помогает отслеживать черных лесорубов даже в труднодоступных местах.

За последние два года площадь лесов, охваченных дистанционным мониторингом, увеличилась на 15%. А в целом леса покрывают территорию в 15,2 млн га в регионе.

Ранее Рослесинфорг делился планами по слежению за всеми лесами Среднего Урала из космоса.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экология#Свердловская область#Лес#Криминал#Природа#Вырубка леса#Екатеринбург
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