Черные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Всего за шесть месяцев 2024 года инспекторы Рослесинфорга зарегистрировали лишь один случай незаконной вырубки. За аналогичный период прошлого года — 21, сообщает пресс-служба ведомства.
В борьбе с кражей леса помогает система дистанционного мониторинга, которой охвачено 99% территории лесного фонда Свердловской области, отметил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев. Эта технология помогает отслеживать черных лесорубов даже в труднодоступных местах.
За последние два года площадь лесов, охваченных дистанционным мониторингом, увеличилась на 15%. А в целом леса покрывают территорию в 15,2 млн га в регионе.
Ранее Рослесинфорг делился планами по слежению за всеми лесами Среднего Урала из космоса.