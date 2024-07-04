Чистоту и порядок наведут в Ленинском районе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Известно, что места для уборки будет определять администрация Ленинского района. Трудиться сотрудники подрядной организации будут до 31 октября 2024 года. Редакция TagilCity.ru выяснила, что по заявке к работам необходимо будет приступить в течение двух суток.
В списке значатся работы по поддержанию чистоты и порядка на заброшенных территориях Ленинского района. Например, подбор мусора в мешки, очистка от листвы, кошение газонокосилкой. Кроме того, работники погрузят, перевезут и утилизируют крупногабаритный мусор.
Вывоз будет осуществляться в течение суток. При работах необходимо соблюдать требования по экологическому законодательству, сохранять зеленые насаждения и применять безопасные материалы и технологии.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что персонал подрядчика должен будет знать и соблюдать правила безопасного выполнения работ и поэтапно фиксировать процесс выполнения работ. Инвентарь и расходные материалы предоставляться заказчиком не будет. Их стоимость включена в начальную цену контракта.
Ранее стало известно, что на подобные работы в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила было выделено два миллиона рублей.