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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Чистоту и порядок наведут в Ленинском районе Нижнего Тагила

Чистоту и порядок наведут в Ленинском районе Нижнего Тагила

4 июля 2024, 12:22
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на заброшенных территориях Ленинского района будут наводить чистоту и порядок. Для этого выделено 1,65 миллиона рублей.

Известно, что места для уборки будет определять администрация Ленинского района. Трудиться сотрудники подрядной организации будут до 31 октября 2024 года. Редакция TagilCity.ru выяснила, что по заявке к работам необходимо будет приступить в течение двух суток.

В списке значатся работы по поддержанию чистоты и порядка на заброшенных территориях Ленинского района. Например, подбор мусора в мешки, очистка от листвы, кошение газонокосилкой. Кроме того, работники погрузят, перевезут и утилизируют крупногабаритный мусор.

Вывоз будет осуществляться в течение суток. При работах необходимо соблюдать требования по экологическому законодательству, сохранять зеленые насаждения и применять безопасные материалы и технологии.

Редакция TagilCity.ru выяснила, что персонал подрядчика должен будет знать и соблюдать правила безопасного выполнения работ и поэтапно фиксировать процесс выполнения работ. Инвентарь и расходные материалы предоставляться заказчиком не будет. Их стоимость включена в начальную цену контракта.

Ранее стало известно, что на подобные работы в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила было выделено два миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Мусор#Уборка#Чистота#Порядок#Трава#Чистота улиц#Екатеринбург#Закупка
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