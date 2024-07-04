Давка ради Миланы Хаметовой: дети рвались за автографом блогера в ТЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге, перед премьерой фильма со своим участием «Не одна дома», популярная блогер провела автограф-сессию. Девушка общалась и фотографировалась со своими фанатами на 4-м этаже торгового центра «Алатырь».
Желающих пообщаться с известной девушкой было так много, что в считанные минуты собралась огромная толпа. Помощникам Хаметовой пришлось наводить порядок и напоминать про безопасность. К счастью, никто не пострадал, пишет URA.RU.