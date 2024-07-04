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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Толпа детей устроила давку на встрече с Миланой Хаметовой в Екатеринбурге

Давка ради Миланы Хаметовой: дети рвались за автографом блогера в ТЦ в Екатеринбурге

4 июля 2024, 06:42
Фото: 1MI

Толпа детей устроила давку на встрече с Миланой Хаметовой в Екатеринбурге

Ребята пришли на премьеру фильма с участием Миланы и очень хотели получить ее автограф.

В Екатеринбурге, перед премьерой фильма со своим участием «Не одна дома», популярная блогер провела автограф-сессию. Девушка общалась и фотографировалась со своими фанатами на 4-м этаже торгового центра «Алатырь».

Желающих пообщаться с известной девушкой было так много, что в считанные минуты собралась огромная толпа. Помощникам Хаметовой пришлось наводить порядок и напоминать про безопасность. К счастью, никто не пострадал, пишет URA.RU.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Кино#Блогер#Екатеринбург#Инцидент
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