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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Семьдесят семь камер установят на дорогах Екатеринбурга

Девять миллионов рублей потратят в Екатеринбурге на новую систему видеонаблюдения

4 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI

Семьдесят семь камер установят на дорогах Екатеринбурга

В Екатеринбурге из областного бюджета выделено 9,2 миллиона рублей на приобретение и монтаж системы мониторинга и видеоаналитики транспортного потока.

Ранее установленные 83 камеры перенесут в другие места. Они помогут в борьбе с пробками на дорогах.

Тендер на госзаказ появился на сайте госзакупок.

Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет не только установить новые и перенести старые камеры, но и протестировать работоспособность программы, четкость настройки зон аналитики и точность данных. Работы необходимо завершить к пятнадцатому ноября текущего года.

На автодорогах Свердловской области появится более 150 новых камер видеонаблюдения
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#Екатерина Смирнова#Безопасность#Видеонаблюдение#Видеокамеры#Екатеринбург#Пробки
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