Девять миллионов рублей потратят в Екатеринбурге на новую систему видеонаблюдения

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Ранее установленные 83 камеры перенесут в другие места. Они помогут в борьбе с пробками на дорогах.
Тендер на госзаказ появился на сайте госзакупок.
Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет не только установить новые и перенести старые камеры, но и протестировать работоспособность программы, четкость настройки зон аналитики и точность данных. Работы необходимо завершить к пятнадцатому ноября текущего года.