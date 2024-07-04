tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Музаев: Рособрнадзор в 2024 получил 58 обращений об отмене ЕГЭ

ЕГЭ в России снова предлагают отменить: нужно ли это делать?

4 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI

Музаев: Рособрнадзор в 2024 получил 58 обращений об отмене ЕГЭ

На тему ЕГЭ уже сломано немало копий. Однако в последний год резко актвизировались противники этой формы проведения экзамена. ЕГЭ хотят отменить, и осенью законопроект об этом рассмотрят в Госдуме. Но пойдет ли отмена экзамена на пользу российскому образованию? TagilCity.ru собрал мнения экспертов.

Почти три тысячи свердловских школьников пересдают ЕГЭ в «путинские дни»

Школьники Свердловской области 4 и 5 июля пересдают ЕГЭ. Три тысячи человек хотят улучшить баллы, полученные в основной период экзамена. В Екатеринбурге, например, чаще других предметов для пересдачи выпускники выбирали обществознание (334 человека) и информатику (317 человек). На третьем месте — русский язык. Его планируют пересдать 126 человек.

Два дополнительных дня в 2024 году ввели по инициативе Владимира Путина, который предложил дать школьникам дополнительный шанс. Президент не зря обратил внимание на эту тему в своем послании Федеральному собранию: вопросы о ЕГЭ и возможности его отмены ему задают постоянно. Обращения от россиян поступают и в Рособрнадзор: 58 получено за первое полугодие 2024 года, сообщил в четверг, 4 июля, глава ведомства Анзор Музаев.

Пока инициаторы отмены ЕГЭ не могут предложить достойную альтернативуПока инициаторы отмены ЕГЭ не могут предложить достойную альтернативу
Пока инициаторы отмены ЕГЭ не могут предложить достойную альтернативу
Фото: 1MI

Каковы аргументы приводят противники ЕГЭ

В Госдуму в начале июня внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Документ был коллективно подготовлен депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. В пояснении к документу авторы пишут, что пора прекратить учить детей «проставлять галочки в клетках». Один из главных инициаторов отмены ЕГЭ глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что ЕГЭ — это «вредный инструмент». Родители тратят деньги на репетиторов, школьники весь последний год испытывают огромный стресс, а в результате вырастает поколение людей с шаблонным мышлением.

Его поддерживает зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, ЕГЭ обезличивает человека. Для экзаменатора он становится лишь цифрой на бумажке, тогда как раньше у него была возможность блеснуть знаниями и «проявить харизму».

Эксперты рассказали, как школьникам справиться со стрессом во время ОГЭ и ЕГЭ
Узнать подробнее

За отмену ЕГЭ последовательно выступает и ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, вузы заранее не видят человека, который к ним поступает. Из-за этого нередки ошибки в выборе профессии.

Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет, — сказал Садовничий в интервью РИА Новости.

Какие аргументы есть у сторонников ЕГЭ

Первый и главный аргумент — беспристрастная оценка знаний. Талантливый выпускник сельской школы имеет возможность набрать ровно столько же баллов, сколько и выпускник престижного математического лицея в Москве, а затем подать документы в столичный вуз.

По мнению заведующего лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александра Милкуса, при старой системе пятерки в поселковой школе где-нибудь в провинции «весили» гораздо меньше пятерок московских лицеев. При ЕГЭ этот вопрос снят: сдал хорошо экзамен — учись в любом вузе страны. Раньше же у школьников из провинции было немного шансов получить хорошее образование.

Советские школьники сдавали экзамены два раза. ЕГЭ объединило в себе выпускные и вступительные испытанияСоветские школьники сдавали экзамены два раза. ЕГЭ объединило в себе выпускные и вступительные испытания
Советские школьники сдавали экзамены два раза. ЕГЭ объединило в себе выпускные и вступительные испытания
Фото: 1MI

Также несостоятельным, по словам Милкуса, является аргумент о повышенном стрессе у школьников из-за ЕГЭ. В советской школе выпускники сдавали по 7-8 экзаменов, а потом дополнительно еще и экзамены в вуз. Вряд ли возврат к этой системе можно считать гуманным.

И вряд ли выпускникам облегчит жизнь необходимость ехать и сдавать экзамены в другой город, тратить деньги на билет и проживание. Сейчас результаты ЕГЭ просто рассылаются в онлайн-формате по разным вузам без лишних затрат, также отметил Милкус.

Что думают об отмене ЕГЭ свердловские выпускники и учителя

Григорий, студент Московского университета стали и сплавов (МИСИС), сдавал ЕГЭ в 2020 году:

Я против отмены ЕГЭ, как системы. Сегодня у ребят из провинции есть уникальный шанс попробовать свои силы и поступить в лучшие вузы страны. У моих родителей, например, такого шанса в свое время не было, хотя они хорошо учились. Нужно реформировать не форму, а содержание. Например, не стоит включать в варианты по профильной математике материал, который не проходят в школе — сейчас такие задания есть в части С. По гуманитарным предметам, возможно, нужно часть экзамена делать в форме собеседования. Я знаю, что на ЕГЭ по иностранным языкам это уже практикуется. А в остальном — оставьте все, как есть. Или предложите другую схему, но такую же честную и беспристрастную, как ЕГЭ.

Александр, учитель физики:

Я считаю, что идею отмены ЕГЭ сегодня лоббируют в вузах, так как у них в свое время отняли большую «кормушку»: только на подготовительных курсах сколько детей платно училось. Плюс еще программы вступительных испытаний, которые они разрабатывали под себя. А члены приемных комиссий занимались подготовкой абитуриентов за деньги. Я не говорю уже о страшной коррупции в высшей школе во время приемной кампании. Сейчас, прикрываясь мнимой заботой о выпускниках, хотят вернуть старую систему. Для чего? Да потому что деньги лежат под ногами, а взять их не дают.
Школьникам России разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету
Узнать подробнее

Есть ли шанс на отмену ЕГЭ?

Отменить ЕГЭ пытались не единожды, но пока все инициативы затухали на корню. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз давал понять, что ЕГЭ будет отменено только в том случае, если инициаторы взамен предложат четкую и понятную схему, которая будет отвечать интересам как вузов, так и выпускников. У авторов нового законопроекта в Госдуме такой четкой идеи, по всей видимости, нет.

Школьницам из Воронежа пришлось раздеваться перед входом на ЕГЭ
Узнать подробнее
Читайте также:
3000 школьников Свердловской области воспользовались «президентским» днем ЕГЭВ Свердловской области появилась первая 300-балльница по ЕГЭШкольникам в Екатеринбурге приходят сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ и ОГЭ
#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Образование#ЕГЭ#Вузы#Абитуриент#Екатеринбург#Поступление
Подпишитесь
Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
Сегодня, 08:20
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Сегодня, 09:24
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Вчера, 05:35
Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:20
Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно
Сегодня, 07:25
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11