ЕГЭ в России снова предлагают отменить: нужно ли это делать?

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Школьники Свердловской области 4 и 5 июля пересдают ЕГЭ. Три тысячи человек хотят улучшить баллы, полученные в основной период экзамена. В Екатеринбурге, например, чаще других предметов для пересдачи выпускники выбирали обществознание (334 человека) и информатику (317 человек). На третьем месте — русский язык. Его планируют пересдать 126 человек.
Два дополнительных дня в 2024 году ввели по инициативе Владимира Путина, который предложил дать школьникам дополнительный шанс. Президент не зря обратил внимание на эту тему в своем послании Федеральному собранию: вопросы о ЕГЭ и возможности его отмены ему задают постоянно. Обращения от россиян поступают и в Рособрнадзор: 58 получено за первое полугодие 2024 года, сообщил в четверг, 4 июля, глава ведомства Анзор Музаев.
В Госдуму в начале июня внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Документ был коллективно подготовлен депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. В пояснении к документу авторы пишут, что пора прекратить учить детей «проставлять галочки в клетках». Один из главных инициаторов отмены ЕГЭ глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что ЕГЭ — это «вредный инструмент». Родители тратят деньги на репетиторов, школьники весь последний год испытывают огромный стресс, а в результате вырастает поколение людей с шаблонным мышлением.
Его поддерживает зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, ЕГЭ обезличивает человека. Для экзаменатора он становится лишь цифрой на бумажке, тогда как раньше у него была возможность блеснуть знаниями и «проявить харизму».
За отмену ЕГЭ последовательно выступает и ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, вузы заранее не видят человека, который к ним поступает. Из-за этого нередки ошибки в выборе профессии.
Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет, — сказал Садовничий в интервью РИА Новости.
Первый и главный аргумент — беспристрастная оценка знаний. Талантливый выпускник сельской школы имеет возможность набрать ровно столько же баллов, сколько и выпускник престижного математического лицея в Москве, а затем подать документы в столичный вуз.
По мнению заведующего лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александра Милкуса, при старой системе пятерки в поселковой школе где-нибудь в провинции «весили» гораздо меньше пятерок московских лицеев. При ЕГЭ этот вопрос снят: сдал хорошо экзамен — учись в любом вузе страны. Раньше же у школьников из провинции было немного шансов получить хорошее образование.
Также несостоятельным, по словам Милкуса, является аргумент о повышенном стрессе у школьников из-за ЕГЭ. В советской школе выпускники сдавали по 7-8 экзаменов, а потом дополнительно еще и экзамены в вуз. Вряд ли возврат к этой системе можно считать гуманным.
И вряд ли выпускникам облегчит жизнь необходимость ехать и сдавать экзамены в другой город, тратить деньги на билет и проживание. Сейчас результаты ЕГЭ просто рассылаются в онлайн-формате по разным вузам без лишних затрат, также отметил Милкус.
Григорий, студент Московского университета стали и сплавов (МИСИС), сдавал ЕГЭ в 2020 году:
Я против отмены ЕГЭ, как системы. Сегодня у ребят из провинции есть уникальный шанс попробовать свои силы и поступить в лучшие вузы страны. У моих родителей, например, такого шанса в свое время не было, хотя они хорошо учились. Нужно реформировать не форму, а содержание. Например, не стоит включать в варианты по профильной математике материал, который не проходят в школе — сейчас такие задания есть в части С. По гуманитарным предметам, возможно, нужно часть экзамена делать в форме собеседования. Я знаю, что на ЕГЭ по иностранным языкам это уже практикуется. А в остальном — оставьте все, как есть. Или предложите другую схему, но такую же честную и беспристрастную, как ЕГЭ.
Александр, учитель физики:
Я считаю, что идею отмены ЕГЭ сегодня лоббируют в вузах, так как у них в свое время отняли большую «кормушку»: только на подготовительных курсах сколько детей платно училось. Плюс еще программы вступительных испытаний, которые они разрабатывали под себя. А члены приемных комиссий занимались подготовкой абитуриентов за деньги. Я не говорю уже о страшной коррупции в высшей школе во время приемной кампании. Сейчас, прикрываясь мнимой заботой о выпускниках, хотят вернуть старую систему. Для чего? Да потому что деньги лежат под ногами, а взять их не дают.
Отменить ЕГЭ пытались не единожды, но пока все инициативы затухали на корню. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз давал понять, что ЕГЭ будет отменено только в том случае, если инициаторы взамен предложат четкую и понятную схему, которая будет отвечать интересам как вузов, так и выпускников. У авторов нового законопроекта в Госдуме такой четкой идеи, по всей видимости, нет.