ЕГЭ в России снова предлагают отменить: нужно ли это делать?

Отменить ЕГЭ пытались не единожды, но пока все инициативы затухали на корню. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз давал понять, что ЕГЭ будет отменено только в том случае, если инициаторы взамен предложат четкую и понятную схему, которая будет отвечать интересам как вузов, так и выпускников. У авторов нового законопроекта в Госдуме такой четкой идеи, по всей видимости, нет.