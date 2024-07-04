Инвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещи

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
На улице Октябрьской революции дорожники приступают к прокладке ливневой канализации и водопровода. Также скоро начнутся работы по замене газового оборудования. Работы продвигаются очень быстрыми темпами с опережением графика на месяц.
12-е место из 94 муниципалитетов Свердловской области занял Нижний Тагил в рейтинге содействия развитию конкуренции. Список лучших муниципалитетов составляется ежегодно для сохранения хорошего инвестклимата в регионе. В городе создаются условия для работы и развития малого бизнеса и для привлечения инвестиций.
С 12 по 15 июля в Нижнем Тагиле планируется массовое отключение водоснабжения. Причина — в капитальном ремонте водовода на улице Учительской. Без холодной воды останутся сотни многоквартирных домов, а также ряд социальных объектов. Детские сады в эти дни не будут принимать воспитанников.
В уральских лесах поспели первые ягоды — земляника и черника. Правда, урожай черники в этом году будет не таким большим, сетуют свердловчане: цвет побило холодом во время майских заморозков. Зато брусники в этом году будет вдоволь.
В выходные дни жители Среднего Урала традиционно выбираются на природу. TagilCity.ru напоминает об опасности присасывания клещей, о мерах профилактики, а также предлагает вашему вниманию адреса лабораторий, куда кровососов можно сдать на анализ.