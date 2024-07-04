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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Инвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещи

Инвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещи

4 июля 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
Тагильские дорожники быстрыми темпами ремонтируют улицу Октябрьской революции. Тагил занял 12-ю строчку в рейтинге содействия развитию конкуренции. В городе на 4 дня отключат холодную воду. Жители Урала несут из леса первые ягоды. TagilCity.ru напомнил свердловчанам, куда можно сдать клещей.

На улице Октябрьской революции дорожники приступают к прокладке ливневой канализации и водопровода. Также скоро начнутся работы по замене газового оборудования. Работы продвигаются очень быстрыми темпами с опережением графика на месяц.

Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
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12-е место из 94 муниципалитетов Свердловской области занял Нижний Тагил в рейтинге содействия развитию конкуренции. Список лучших муниципалитетов составляется ежегодно для сохранения хорошего инвестклимата в регионе. В городе создаются условия для работы и развития малого бизнеса и для привлечения инвестиций.

Благоприятный климат для инвесторов: Нижний Тагил занял 12 место в областном рейтинге
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С 12 по 15 июля в Нижнем Тагиле планируется массовое отключение водоснабжения. Причина — в капитальном ремонте водовода на улице Учительской. Без холодной воды останутся сотни многоквартирных домов, а также ряд социальных объектов. Детские сады в эти дни не будут принимать воспитанников.

ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила
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В уральских лесах поспели первые ягоды — земляника и черника. Правда, урожай черники в этом году будет не таким большим, сетуют свердловчане: цвет побило холодом во время майских заморозков. Зато брусники в этом году будет вдоволь.

Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
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В выходные дни жители Среднего Урала традиционно выбираются на природу. TagilCity.ru напоминает об опасности присасывания клещей, о мерах профилактики, а также предлагает вашему вниманию адреса лабораторий, куда кровососов можно сдать на анализ.

«Сдаем клещей!» Куда свердловчане могут принести на исследование лесных кровососов
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Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
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