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В Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом капитально отремонтируют дорогу

Износ до 80%: в поселке под Нижним Тагилом предстоит капремонт дороги

4 июля 2024, 14:10
Фото: 1MI

В Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом капитально отремонтируют дорогу

В Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом планируется капитально отремонтировать Рабоче-Крестьянскую улицу. Обследование показало, что она находится в неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составляет до 80%.

Известно, что сдать объект заказчику подрядчик должен не позднее 25 сентября 2024 года. График выполнения работ уже утвержден.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, будут отремонтирована основная дорога, подъезды и съезды. Среди работ значатся разработка и уплотнение грунтов, укладка геотекстиля, демонтаж и установка водопропускных труб, установка временных дорожных знаков и другие. Гарантия на выполненные работы составит шесть лет.

При исполнении контракта будут использоваться материалы, силы и средства подрядчика. Для приемки объекта будет создана специальная комиссия не менее чем из пяти человек.

А на ремонт внутриквартальных дорог в Нижнем Тагиле выделено более 100 миллионов рублей.

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