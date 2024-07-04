Износ до 80%: в поселке под Нижним Тагилом предстоит капремонт дороги

Как стало известно редакции TagilCity.ru, будут отремонтирована основная дорога, подъезды и съезды. Среди работ значатся разработка и уплотнение грунтов, укладка геотекстиля, демонтаж и установка водопропускных труб, установка временных дорожных знаков и другие. Гарантия на выполненные работы составит шесть лет.