Износ до 80%: в поселке под Нижним Тагилом предстоит капремонт дороги

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Известно, что сдать объект заказчику подрядчик должен не позднее 25 сентября 2024 года. График выполнения работ уже утвержден.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, будут отремонтирована основная дорога, подъезды и съезды. Среди работ значатся разработка и уплотнение грунтов, укладка геотекстиля, демонтаж и установка водопропускных труб, установка временных дорожных знаков и другие. Гарантия на выполненные работы составит шесть лет.
При исполнении контракта будут использоваться материалы, силы и средства подрядчика. Для приемки объекта будет создана специальная комиссия не менее чем из пяти человек.
А на ремонт внутриквартальных дорог в Нижнем Тагиле выделено более 100 миллионов рублей.