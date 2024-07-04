Какую землянику можно высаживать с апреля по октябрь — советы агронома

У земляники есть ещё одна особенность: ягоды на кустах могут повреждаться, на них появляются мучнистая роса, пятнистости, они могут размокнуть, покрыться плесенью, сгнить. А вот земклуника не портится, она высыхает и превращается в земляничный изюм. Видимо, в её ягодах очень много сухого вещества. Её можно прямо с куста собрать, а засушить и зимой пить замечательный вкусный чай. Она необыкновенно сладкая. А ещё её грядку всегда легко найти даже в темноте и с закрытыми глазами — по запаху. Она обильно цветёт. У обычной садовой земляники скромные цветоносы, а у земклуники цветы шапками стоят. Это тоже её особенность.