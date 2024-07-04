Кампания по набору персонала для МСК стартовала в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Информация о вакансиях для потенциальных кандидатов уже размещена на ведущих интернет-ресурсах страны, а также в местных службах занятости. Особое внимание уделяется привлечению специалистов из Краснотурьинска и соседних городов, таких как Карпинск.
На старте проекта нам необходимы сортировщики, инженеры и специалисты по обслуживанию электрооборудования. Мы предлагаем стабильную работу в условиях современного производства с полным соблюдением трудового законодательства, — рассказал технический директор мусоросортировочного комплекса Владимир Никитин.
Кандидаты из Краснотурьинска могут подать заявку лично в офисе компании по адресу: улица Пушкина, дом 4, офис 311. Для консультаций доступен контактный номер 8 (912) 600 — 41-17.
Напомним, этот мусоросортировочный комплекс был построен в рамках национального проекта «Экология». Мощность объекта составляет порядка 129 тысяч тонн отходов в год. Комплекс включает в себя мусоросортировочный завод и участок для компостирования. На сортировочной линии будет производиться отбор стекла, бумаги, картона, пластика, а также черных и цветных металлов из общего потока отходов.