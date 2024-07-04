Кампания по набору персонала для МСК стартовала в Краснотурьинске

Напомним, этот мусоросортировочный комплекс был построен в рамках национального проекта «Экология». Мощность объекта составляет порядка 129 тысяч тонн отходов в год. Комплекс включает в себя мусоросортировочный завод и участок для компостирования. На сортировочной линии будет производиться отбор стекла, бумаги, картона, пластика, а также черных и цветных металлов из общего потока отходов.