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Updated Сегодня, 08:06

Кампания по набору персонала для МСК стартовала в Краснотурьинске

Кампания по набору персонала для МСК стартовала в Краснотурьинске

4 июля 2024, 08:04
Фото: «Рифей»
Для запуска нового мусоросортировочного комплекса (МСК), расположенного в Краснотурьинском городском округе, на первом этапе необходимо принять на работу более 50 человек.

Информация о вакансиях для потенциальных кандидатов уже размещена на ведущих интернет-ресурсах страны, а также в местных службах занятости. Особое внимание уделяется привлечению специалистов из Краснотурьинска и соседних городов, таких как Карпинск.

На старте проекта нам необходимы сортировщики, инженеры и специалисты по обслуживанию электрооборудования. Мы предлагаем стабильную работу в условиях современного производства с полным соблюдением трудового законодательства, — рассказал технический директор мусоросортировочного комплекса Владимир Никитин.

Кандидаты из Краснотурьинска могут подать заявку лично в офисе компании по адресу: улица Пушкина, дом 4, офис 311. Для консультаций доступен контактный номер 8 (912) 600 — 41-17.

Напомним, этот мусоросортировочный комплекс был построен в рамках национального проекта «Экология». Мощность объекта составляет порядка 129 тысяч тонн отходов в год. Комплекс включает в себя мусоросортировочный завод и участок для компостирования. На сортировочной линии будет производиться отбор стекла, бумаги, картона, пластика, а также черных и цветных металлов из общего потока отходов.

В Краснотурьинске высоко оценили вклад МСК в развитие экологической реформы
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Экология#Свердловская область#Работа#Краснотурьинск#Карпинск#Отходы#Специалисты#Вакансии#Рифей#Национальный проект#Мусоросортировочный комплекс#Электрооборудование
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