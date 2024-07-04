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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

КМСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых за 1-е полугодие составил 4,5 млрд руб

КМСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых за 1-е полугодие составил 4,5 млрд руб

4 июля 2024, 10:07
Фото: 1MI
В первом полугодии 2024 года самозанятые предприниматели заключили договоры поставок с крупнейшими российскими государственными компаниями на общую сумму в четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом рассказали в Корпорации МСП.

Как пишут «Известия», объем государственных закупок за первые полгода этого года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил растущий интерес самозанятых предпринимателей к участию в госзакупках по закону № 223-ФЗ. Количество поставщиков, ведущих деятельность в статусе самозанятых, за первое полугодие 2024 года увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около пяти тысяч предпринимателей.

Глава Корпорации МСП также рассказал об отраслях с наибольшим объемом госзакупок: это финансовые и страховые услуги (1,26 миллиарда), услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,31 миллиарда), профессиональные, научные и технические услуги (0,28 миллиарда), услуги по рекламе и исследованию рыночной конъюнктуры (0,27 миллиарда), а также специализированные строительные работы (0,26 миллиарда рублей).

Среди регионов с наибольшим объемом закупок у самозанятых лидируют Курская область, Москва и Подмосковье. Суммы госзакупок в этих регионах в данной категории предпринимателей составили 0,84 миллиарда, 0,79 миллиарда и 0,31 миллиарда рублей соответственно. Также высокие показатели были зафиксированы в Санкт-Петербурге и Свердловской области, где объем закупок составил 0,22 миллиарда и 0,17 миллиарда рублей.

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