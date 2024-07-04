КМСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых за 1-е полугодие составил 4,5 млрд руб

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил растущий интерес самозанятых предпринимателей к участию в госзакупках по закону № 223-ФЗ. Количество поставщиков, ведущих деятельность в статусе самозанятых, за первое полугодие 2024 года увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около пяти тысяч предпринимателей.