Молодой человек с 41 штрафом отправил в больницу водителя «Нивы» на Серовском тракте

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Молодой человек, управлявший иномаркой, не соблюдал безопасное расстояние, в результате чего влетел в «Ниву», рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В случившейся дорожной аварии получил повреждения 53-летний водитель «Нивы». Его отвезли в травматологию.
Свердловчанин, сидевший за рулем Lexus, прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Водительский стаж у него — два года. За это время он совершил 41 нарушение ПДД.
Напомним, 1 июля 2024 года на Тюменском тракте произошла авария между автомобилем и грузовиком. Пострадали водитель и пассажирка легковой машины.