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Водитель Lexus врезался в «Ниву» на Серовском тракте

Молодой человек с 41 штрафом отправил в больницу водителя «Нивы» на Серовском тракте

4 июля 2024, 05:40
Фото: Группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов (Online)»

Водитель Lexus врезался в «Ниву» на Серовском тракте

19-летний водитель иномарки Lexus устроил ДТП с «Нивой» на трассе Екатеринбург — Серов. Авария произошла 3 июля 2024 года.

Молодой человек, управлявший иномаркой, не соблюдал безопасное расстояние, в результате чего влетел в «Ниву», рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В случившейся дорожной аварии получил повреждения 53-летний водитель «Нивы». Его отвезли в травматологию.

Фото: Группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов (Online)»

Свердловчанин, сидевший за рулем Lexus, прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Водительский стаж у него — два года. За это время он совершил 41 нарушение ПДД.

Напомним, 1 июля 2024 года на Тюменском тракте произошла авария между автомобилем и грузовиком. Пострадали водитель и пассажирка легковой машины.

На трассе Екатеринбург-Серов Volkswagen Polo влетел в грузовой рефрижератор
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