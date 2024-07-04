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Мужчина напал на женщину в Ревде за видео с его детьми с нарушениями ПДД

Мужчина напал на женщину в Ревде за видео с его детьми с нарушениями ПДД

4 июля 2024, 04:42
Фото: 1MI
В Ревде местный житель набросился на женщину с ножом после того, как она выложила в сеть видео, на котором его дети катались на проезжей части.

Женщина обратила внимание на детей, которые катались на проезжей части по встречной полосе на велосипедах и квадроцикле. Она сняла их на видео и выложила в сеть, выразив беспокойство о том, что они могут погибнуть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

После этого родители детей проникли на участок, где живет горожанка. Мужчина набросился на нее с ножом, однако свердловчанку защитила ее собака.

Напомним, жильцы дома на Старателе в Нижнем Тагиле рассказали о детях из неблагополучных семей, которые ночевали в подъезде. В полиции проводят проверку.

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