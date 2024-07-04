Мужчина напал на женщину в Ревде за видео с его детьми с нарушениями ПДД

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Женщина обратила внимание на детей, которые катались на проезжей части по встречной полосе на велосипедах и квадроцикле. Она сняла их на видео и выложила в сеть, выразив беспокойство о том, что они могут погибнуть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого родители детей проникли на участок, где живет горожанка. Мужчина набросился на нее с ножом, однако свердловчанку защитила ее собака.
Напомним, жильцы дома на Старателе в Нижнем Тагиле рассказали о детях из неблагополучных семей, которые ночевали в подъезде. В полиции проводят проверку.