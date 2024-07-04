Мужчина напал на женщину в Ревде за видео с его детьми с нарушениями ПДД

Женщина обратила внимание на детей, которые катались на проезжей части по встречной полосе на велосипедах и квадроцикле. Она сняла их на видео и выложила в сеть, выразив беспокойство о том, что они могут погибнуть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».