Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Мужчина в 2019 году был судим за изнасилование. Осенью 2022 года по решению суда за ним был установлен надзор в течение восьми лет с ограничениями, рассказали в пресс-службе штаба ЛО МВД на станции в Нижнем Тагиле.
При этом свердловчанину необходимо было периодически появляться в полиции, а также ему запрещено покидать область. В последних числах июня 2024 года он не появился в полиции, поэтому 1 июля его объявили в розыск.
По какой причине задержанный не пришел — он не стал рассказывать.
Напомним, 2 июля 2024 года в Серове оштрафовали мужчину, который опоздал на поезд и некоторое время ехал зацепером.