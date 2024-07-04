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Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле

Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле

4 июля 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
51-летнего мужчину из Карпинска задержали в поезде «Приобье — Екатеринбург» на станции «Нижний Тагил». Свердловчанин находился в розыске с 1 июля, а 2 июля 2024 года его поймали.

Мужчина в 2019 году был судим за изнасилование. Осенью 2022 года по решению суда за ним был установлен надзор в течение восьми лет с ограничениями, рассказали в пресс-службе штаба ЛО МВД на станции в Нижнем Тагиле.

При этом свердловчанину необходимо было периодически появляться в полиции, а также ему запрещено покидать область. В последних числах июня 2024 года он не появился в полиции, поэтому 1 июля его объявили в розыск.

По какой причине задержанный не пришел — он не стал рассказывать.

Напомним, 2 июля 2024 года в Серове оштрафовали мужчину, который опоздал на поезд и некоторое время ехал зацепером.

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