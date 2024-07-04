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Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу по машинам и окнам

Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу по машинам и окнам

4 июля 2024, 10:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге хулиганы стреляли в окна квартиры и в автомобильные окна на улице Грибоедова.

В результате инцидента оказались разбиты окна автомобиля, а также повреждено окно одной из квартир жилого дома, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

В правоохранительных органах началась проверка по факту случившегося. Сотрудники ведут опрос свидетелей, а также просматривают записи с видеокамер. По результатам мероприятия примут соответствующее решение, рассказали в полиции Екатеринбурга.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле компания молодых людей стреляла из пневматического оружия по банкам на улице Космонавтов.

Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга
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