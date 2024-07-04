Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу по машинам и окнам

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В результате инцидента оказались разбиты окна автомобиля, а также повреждено окно одной из квартир жилого дома, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
В правоохранительных органах началась проверка по факту случившегося. Сотрудники ведут опрос свидетелей, а также просматривают записи с видеокамер. По результатам мероприятия примут соответствующее решение, рассказали в полиции Екатеринбурга.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле компания молодых людей стреляла из пневматического оружия по банкам на улице Космонавтов.