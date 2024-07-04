Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Уральские леса щедро делятся своими дарами с людьми. В начале лета свердловчане несут из леса не только грибы, но и ягоды: землянику и чернику. А местами даже попадается малина.
Июль подкрался незаметно и наступила моя любимая ягодная пора. Сезон сбора ягод открыла, всё только начинается, — поделилась в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Людмила.
В землянике уже недостатка нет, а вот урожай черники в этом году может быть не столь богатым, считают свердловчане.
Видимо май холодный отразился, я помню как в мае проверяла кустики, а цвет отваливался, — посетовала Александра.
Зато, по ее словам, урожай брусники обещает быть богатым. Постепенно созревает и лесная малина, которая отличается от садовой более ярким и насыщенным вкусом.
Ранее уральские грибники пожаловались на засилье червивых грибов в лесу из-за засухи, которая началась в июне после майских погодных катаклизмов.