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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Ягодный сезон открыли жители Среднего Урала

Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала

4 июля 2024, 09:24
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Людмила Буздалова

Ягодный сезон открыли жители Среднего Урала

В уральских лесах свердловчане собирают землянику. Также попадается спелая черника.

Уральские леса щедро делятся своими дарами с людьми. В начале лета свердловчане несут из леса не только грибы, но и ягоды: землянику и чернику. А местами даже попадается малина.

Июль подкрался незаметно и наступила моя любимая ягодная пора. Сезон сбора ягод открыла, всё только начинается, — поделилась в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» Людмила.
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Людмила Буздалова

В землянике уже недостатка нет, а вот урожай черники в этом году может быть не столь богатым, считают свердловчане.

Видимо май холодный отразился, я помню как в мае проверяла кустики, а цвет отваливался, — посетовала Александра.
Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Людмила Буздалова

Зато, по ее словам, урожай брусники обещает быть богатым. Постепенно созревает и лесная малина, которая отличается от садовой более ярким и насыщенным вкусом.

Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Людмила Буздалова

Ранее уральские грибники пожаловались на засилье червивых грибов в лесу из-за засухи, которая началась в июне после майских погодных катаклизмов.

Тест «Насколько хорошо вы знаете грибы?»
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Лес#Средний Урал#Грибы#Природа#Ягоды#Екатеринбург
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