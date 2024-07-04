Огурцы резко подорожали в Свердловской области

Posted 4 июля, 15:45
Published 4 июля, 15:45
Modified 4 июля, 15:47
Updated 4 июля, 15:47
Снова выросли цены и на другие овощи. Например, картофель обходился покупателям в 58,64 рубля (+2,11%), свежая капуста — в 41,12 рубля (+4,62%), а морковь — в 75,93 рубля (+4,28%) ,Как стало известно журналисту TagilCity.ru.
Дороже свердловчане стали платить и за пшеничный хлеб. Цена на килограмм возросла до 101,34 рубля (+1,13%). Немного подорожали курица и рыба, сосиски и колбаса, пшено и гречка, вермишель и водка.
Среди продуктов, на которые цена чуть-чуть упала, значатся говядина, молоко, сахар, яйца, рис и свекла.
Напомним, цена на овощи в регионе постоянно поднимается уже в течение долгого времени. В июне 2024 года лидером по увеличению цены стал картофель.