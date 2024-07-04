Огурцы резко подорожали в Свердловской области

Снова выросли цены и на другие овощи. Например, картофель обходился покупателям в 58,64 рубля (+2,11%), свежая капуста — в 41,12 рубля (+4,62%), а морковь — в 75,93 рубля (+4,28%) ,Как стало известно журналисту TagilCity.ru.