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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Огурцы резко подорожали в Свердловской области

Огурцы резко подорожали в Свердловской области

4 июля 2024, 15:45
Фото: 1MI
Сразу на 10% подорожали за неделю свежие огурцы в Свердловской области. На 1 июля цена за килограмм составляла в среднем 143,45 рубля.

Снова выросли цены и на другие овощи. Например, картофель обходился покупателям в 58,64 рубля (+2,11%), свежая капуста — в 41,12 рубля (+4,62%), а морковь — в 75,93 рубля (+4,28%) ,Как стало известно журналисту TagilCity.ru.

Дороже свердловчане стали платить и за пшеничный хлеб. Цена на килограмм возросла до 101,34 рубля (+1,13%). Немного подорожали курица и рыба, сосиски и колбаса, пшено и гречка, вермишель и водка.

Среди продуктов, на которые цена чуть-чуть упала, значатся говядина, молоко, сахар, яйца, рис и свекла.

Напомним, цена на овощи в регионе постоянно поднимается уже в течение долгого времени. В июне 2024 года лидером по увеличению цены стал картофель.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Огурцы#Овощи#Молоко#Покупатели#Подорожание#Екатеринбург
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