Охранник спас и сохранил от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге

Арт-объект, стилизованный под одну из моделей из советского металлического конструктора, был установлен напротив кинотеатра «Заря». Дети не только разработали конструкцию, но и придумали целый квест для екатеринбуржцев, однако после установки неизвестные попытались испортить их работу.