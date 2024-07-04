tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Екатеринбурге охранник спас арт-объект от вандалов

Охранник спас и сохранил от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге

4 июля 2024, 16:45
Фото: школа паблик-арта «ЧО»

В Екатеринбурге охранник спас арт-объект от вандалов

Неравнодушный екатеринбуржец Сергей Ведерников помог сохранить арт-объект на Эльмаше в Екатеринбурге. Его пытались разломать вандалы.

Сергей работает начальником отдела безопасности Уральского центра народного искусства имени Родыгина недалеко от места, где установлен арт-объект школы паблик-арта «ЧО». Это металлическая скульптура — ее придумали и собрали дети, рассказали TagilCity.ru представители школы.

Мужчина заметил, что часть конструкции неизвестные попытались отвинтить и унести, но потом бросили. Сергей Ведерников перенес 50-килограммовую конструкцию на территорию Уральского центра и тем самым сохранил ее от вандалов.

Арт-объект, стилизованный под одну из моделей из советского металлического конструктора, был установлен напротив кинотеатра «Заря». Дети не только разработали конструкцию, но и придумали целый квест для екатеринбуржцев, однако после установки неизвестные попытались испортить их работу.

После этого случая арт-объект несколько раз переезжал и наконец поселился около центра Родыгина. Однако здесь вандалы опять испортили его.

Ранее тагильские подростки катались на скейтах у около Стелы воинской славы.

Вандалы разгромили «золотую» остановку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительноДавка ради Миланы Хаметовой: дети рвались за автографом блогера в ТЦ в ЕкатеринбургеПриродоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спасение#Арт-объект#Вандалы#Современное искусство#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
Сегодня, 08:20
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Сегодня, 09:24
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Вчера, 05:35
Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:20
Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно
Сегодня, 07:25
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11