Охранник спас и сохранил от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Сергей работает начальником отдела безопасности Уральского центра народного искусства имени Родыгина недалеко от места, где установлен арт-объект школы паблик-арта «ЧО». Это металлическая скульптура — ее придумали и собрали дети, рассказали TagilCity.ru представители школы.
Мужчина заметил, что часть конструкции неизвестные попытались отвинтить и унести, но потом бросили. Сергей Ведерников перенес 50-килограммовую конструкцию на территорию Уральского центра и тем самым сохранил ее от вандалов.
Арт-объект, стилизованный под одну из моделей из советского металлического конструктора, был установлен напротив кинотеатра «Заря». Дети не только разработали конструкцию, но и придумали целый квест для екатеринбуржцев, однако после установки неизвестные попытались испортить их работу.
После этого случая арт-объект несколько раз переезжал и наконец поселился около центра Родыгина. Однако здесь вандалы опять испортили его.
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