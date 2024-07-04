ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила

Центр города

• под отключения попадают дома по ул. Первомайская с 19 по 74 (26 жилых домов, Главпочтамт, Ростелеком, детский сад № 164. Всего 29 объектов),

• по ул. Газетная с 48 по 109 (37 жилых домов, центральный рынок, типография, школа №2, детский сад №43, Горно-металлургическая школа. Всего 42 объекта),

• по ул. Ломоносова (2 жилых дома, детский сад №165, отдел управления ФСБ, Центр Обеспечения Дорожного Движения, административное здание по ул. Ломоносова, 49а. Всего 6 объектов),

• по ул. Карла Маркса с 20 по 99 (40 жилых домов, музыкальное училище, детский сад № 52, административное здание по ул. Карла Маркса, 28а, школа №32, детская поликлиника по ул. Карла Маркса, 36, реабилитационный центр по ул. Карла Маркса, 48а, детский сад № 20, административное здание по ул. Карла Маркса, 58а. Всего 48 объектов),

• по проспекту Ленина с 23 по 73 (30 жилых домов, КДК «Современник», медицинский колледж по пр. Ленина, 27, Дом Полит Просвещения, административное здание по пр. Ленина, 31а, Драматический театр, детский сад № 82, административное здание по пр. Ленина, 67, микрохирургия глаза по пр. Ленина, 56, 56а, дом быта «Эра» по пр. Ленина, 64, центр медицинских осмотров по пр. Ленина, 75. Всего 41 объект),

• по проспекту Строителей с 1 по 29 (23 жилых дома, центральная библиотека, начальная школа №64 по пр. Строителей, 15. Всего 25 объектов),

• по ул. Горошникова с 64 по 88 (12 жилых домов, Администрация Ленинского района по ул. Горошникова, 56, Демидовская городская больница по ул. Горошникова, 37, Родильный дом по ул. Горошникова 37 к1, административное здание по ул. Горошникова, 3, детский сад №157, детский сад №129, бар-ресторан по ул. Горошникова, 7, административное здание по ул. Горошникова, 9, гостиница Демидов-плаза по ул. Горошникова, 11. Всего 21 объект),

• по ул. Циолковского со 2 по 45 (34 жилых дома, Дворец молодежи, Урал Тех Центр по ул. Циолковского, 4б, детский сад № 146, станция переливания крови, НТГМК по ул. Циолковского, 41. Всего 39 объектов),

• по ул. Учительская с 14 по 36 (13 жилых домов, вневедомственная охрана, административное здание по ул. Учительская, 12, художественная школа №1, детский сад № 137. Всего 17 объектов),

• по ул. Пархоменко с 1 по 36 (22 жилых дома, Администрация города Нижний Тагил, Нижнетагильский горно-металлургический колледж (3 здания),

• школа №44, школа-интернат №2, комплексный центр социального обслуживания по ул. Пархоменко, 16, городская станция юных натуралистов. Всего 30 объектов),

• по проспекту Мира со 2а по 52 (26 жилых домов, школа №64, детский сад №30, административное здание по пр. Мира, 18, административное здание по пр. Мира, 22а, детский сад №94, НТГСПИ по пр. Мира, 25, УКПИД по пр. Мира, 27, детский сад №138, стадион «Юность», административные здания по пр. Мира, 44, 46, 49. Всего 38 объектов),

• по ул. Вязовская с 3 по 15 (7 жилых домов, психиатрическая больница №7 по ул. Вязовская, 14, наркологическое отделение по ул. Вязовская, 12. Всего 9 объектов),

• по ул. Октябрьской революции с 1 по 66 (26 жилых домов, детский сад №161, школа №6, детский сад №107, административное здание по ул. Октябрьской революции, 13, ТЦ «Кардинал» по ул. Октябрьской революции, 38, Уральский институт подготовки кадров по ул. Октябрьской революции, 44, эндокринологический диспансер по ул. Октябрьской революции, 21, здание МЧС по ул. Октябрьской революции, 27б, СШОР «Уралец» по ул. Октябрьской революции, 37а, административное здание по ул. Октябрьской революции, 58а, административное здание по ул. Октябрьской революции, 58, станция медицинской помощи по ул. Октябрьской революции, 60, бассейн «Дельфин», центр гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзор, ЦУМ. Всего 42 объекта).