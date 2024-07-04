ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Капремонт водовода производится на объекте по улице Учительская от жилого дома № 15 до жилого дома № 21 по улице Циолковского. В настоящее время необходимо переподключение потребителей, чтобы рабочие смогли подсоединить новые трубы в начальной и конечной точках перекладки в действующую сеть холодного водоснабжения.
12 июля будет произведено отключение и опорожнение водовода. 13 и 14 июля рабочие проведут демонтаж старого водовода и переврежут его в новый. На 15 июля запланирована проверка герметичности, дезинфекция, а затем заполнение и запуск участка.
Вскрытые сети на указанном адресе находились без ремонта около месяца. По словам местных жителей, перекрытый участок дворового проезда приносит им неудобства, поскольку проезжать к домам временно приходится только по улице Циолковского.
Уже давно перекрыли, с мая точно. Сначала были тут масштабные работы каждый день, техника шумела. Потом как-то резко все закончилось и оставили огороженным этот котлован, довольно глубокий. Проезжать нельзя, а дело стоит. По крайней мере, для жильцов выглядит так. Еще напугало то, что подрядчиком там является «Уралстроймонтаж». Слышала, у них проблемы. Когда уже будет продолжение ремонта? — обратилась в редакцию TagilCity.ru местная жительница Евгения.
В ООО «Водоканал-НТ» редакции TagilCity.ru сообщили, что работы будут завершены к 15 июля.
После переврезок водовод будет запущен в эксплуатацию и выполнено благоустройство места выполнения работ, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе водоснабжающей организации.
Также в ООО «Водоканал-НТ» рассказали, что днем 5 июня при проведении земляных работ на объекте БКАД Октябрьской революции и Циолковского рабочие подрядной организации повредили 400-ую трубу на магистральном водопроводе холодного водоснабжения. Так, по этой причине количество отключаемых от холодной воды объектов увеличилось.
Социальные объекты уже получили извещения о предстоящем отключении водоснабжения. К примеру, детский сад №43 не будет принимать воспитанников 12 и 15 июля. Помимо этого, от водоснабжения отключат более сотни многоквартирных домов и десятки других социальных объектов в центре города в границах улиц Первомайская, Циолковского, Октябрьской революции, проспект Ленина, а также в части Ленинского и Тагилстроевского районов.
• под отключения попадают дома по ул. Первомайская с 19 по 74 (26 жилых домов, Главпочтамт, Ростелеком, детский сад № 164. Всего 29 объектов),
• по ул. Газетная с 48 по 109 (37 жилых домов, центральный рынок, типография, школа №2, детский сад №43, Горно-металлургическая школа. Всего 42 объекта),
• по ул. Ломоносова (2 жилых дома, детский сад №165, отдел управления ФСБ, Центр Обеспечения Дорожного Движения, административное здание по ул. Ломоносова, 49а. Всего 6 объектов),
• по ул. Карла Маркса с 20 по 99 (40 жилых домов, музыкальное училище, детский сад № 52, административное здание по ул. Карла Маркса, 28а, школа №32, детская поликлиника по ул. Карла Маркса, 36, реабилитационный центр по ул. Карла Маркса, 48а, детский сад № 20, административное здание по ул. Карла Маркса, 58а. Всего 48 объектов),
• по проспекту Ленина с 23 по 73 (30 жилых домов, КДК «Современник», медицинский колледж по пр. Ленина, 27, Дом Полит Просвещения, административное здание по пр. Ленина, 31а, Драматический театр, детский сад № 82, административное здание по пр. Ленина, 67, микрохирургия глаза по пр. Ленина, 56, 56а, дом быта «Эра» по пр. Ленина, 64, центр медицинских осмотров по пр. Ленина, 75. Всего 41 объект),
• по проспекту Строителей с 1 по 29 (23 жилых дома, центральная библиотека, начальная школа №64 по пр. Строителей, 15. Всего 25 объектов),
• по ул. Горошникова с 64 по 88 (12 жилых домов, Администрация Ленинского района по ул. Горошникова, 56, Демидовская городская больница по ул. Горошникова, 37, Родильный дом по ул. Горошникова 37 к1, административное здание по ул. Горошникова, 3, детский сад №157, детский сад №129, бар-ресторан по ул. Горошникова, 7, административное здание по ул. Горошникова, 9, гостиница Демидов-плаза по ул. Горошникова, 11. Всего 21 объект),
• по ул. Циолковского со 2 по 45 (34 жилых дома, Дворец молодежи, Урал Тех Центр по ул. Циолковского, 4б, детский сад № 146, станция переливания крови, НТГМК по ул. Циолковского, 41. Всего 39 объектов),
• по ул. Учительская с 14 по 36 (13 жилых домов, вневедомственная охрана, административное здание по ул. Учительская, 12, художественная школа №1, детский сад № 137. Всего 17 объектов),
• по ул. Пархоменко с 1 по 36 (22 жилых дома, Администрация города Нижний Тагил, Нижнетагильский горно-металлургический колледж (3 здания),
• школа №44, школа-интернат №2, комплексный центр социального обслуживания по ул. Пархоменко, 16, городская станция юных натуралистов. Всего 30 объектов),
• по проспекту Мира со 2а по 52 (26 жилых домов, школа №64, детский сад №30, административное здание по пр. Мира, 18, административное здание по пр. Мира, 22а, детский сад №94, НТГСПИ по пр. Мира, 25, УКПИД по пр. Мира, 27, детский сад №138, стадион «Юность», административные здания по пр. Мира, 44, 46, 49. Всего 38 объектов),
• по ул. Вязовская с 3 по 15 (7 жилых домов, психиатрическая больница №7 по ул. Вязовская, 14, наркологическое отделение по ул. Вязовская, 12. Всего 9 объектов),
• по ул. Октябрьской революции с 1 по 66 (26 жилых домов, детский сад №161, школа №6, детский сад №107, административное здание по ул. Октябрьской революции, 13, ТЦ «Кардинал» по ул. Октябрьской революции, 38, Уральский институт подготовки кадров по ул. Октябрьской революции, 44, эндокринологический диспансер по ул. Октябрьской революции, 21, здание МЧС по ул. Октябрьской революции, 27б, СШОР «Уралец» по ул. Октябрьской революции, 37а, административное здание по ул. Октябрьской революции, 58а, административное здание по ул. Октябрьской революции, 58, станция медицинской помощи по ул. Октябрьской революции, 60, бассейн «Дельфин», центр гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзор, ЦУМ. Всего 42 объекта).
• проспект Ленина, Садовая, полностью улица Красногвардейская, по причине поврежденного и не работающего водопровода диаметром 400 мм на перекрестке проспекта Строителей и Октябрьской революции, организацией ООО «Практика строительства»,
• под отключение попадают дома по ул. Садовая со 2 по 97, Невьянский переулок, 3 (20 жилых домов, гостиница «Тагил», ж/д Вокзал, автовокзал, административное здание по ул. Садовая, 6а, магазин Спортмастер, административное здание по ул. Садовая, 18, НТТЭК по ул. Садовая, 22, ТЦ «Садовое кольцо», ТЦ «Малина», управление РЖД, детский сад по ул. Садовая, 42, детский сад №148 по ул. Садовая, 89, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт по ул. Садовая, 95, объекты РЖД. Всего 33 объекта),
• по ул. Заводская с 3 по 93 (4 жилых дома),
• по ул. Красногвардейская со 2 по 78 (20 жилых домов, Демидовская дача, школа №138, административное здание по ул. Красногвардейская, 13, ГДДЮТ, Детский дом по ул. Красногвардейская, 55, Крестоводвиженский собор, женский монастырь, административное здание по ул. Красногвардейская, 55ж, здание МЧС по ул. Красногвардейская, 55а, пансионат для престарелых по ул. Красногвардейская, 57а, НТГСПИ по ул. Красногвардейская, 57, 57/4, 57к2, 57к3, 57к4, Нижнетагильский технологический институт по ул. Красногвардейская, 59, 59/2, металлург форум по ул. Красногвардейская, 61. Всего 38 объектов),
• по ул. Кулибина (2 частных жилых дома и административное здание по ул. Кулибина, 36а, по ул. Бондина 4 частных жилых дома 28, 35, 30, 36, по ул. Компасная, 2 частных жилых дома №1, №2).