Остался без прав и машины: житель Ирбитского района повторно сел пьяный за руль

Важно отметить, что в декабре 2022 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение. В суде учли данный факт. При повторном инциденте у нарушителя конфисковали автомобиль, купленный им в браке, и передали его в распоряжение государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.