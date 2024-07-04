tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Свердловской области пьяный водитель-рецидивист лишен прав и автомобиля

Остался без прав и машины: житель Ирбитского района повторно сел пьяный за руль

4 июля 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области пьяный водитель-рецидивист лишен прав и автомобиля

Житель Ирбитского района Свердловской области за повторное управление машиной в пьяном виде приговорен к 1 году принудительных работ с изъятием автомобиля.

Мужчину остановили для проверки документов сотрудники госавтоинспекции в начале декабря 2023 года. Он ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21144» в состоянии алкогольного опьянения

Важно отметить, что в декабре 2022 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение. В суде учли данный факт. При повторном инциденте у нарушителя конфисковали автомобиль, купленный им в браке, и передали его в распоряжение государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя.

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Водитель#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
Сегодня, 08:20
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Сегодня, 09:24
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Вчера, 05:35
Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:20
Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно
Сегодня, 07:25
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11