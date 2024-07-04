Остался без прав и машины: житель Ирбитского района повторно сел пьяный за руль

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Мужчину остановили для проверки документов сотрудники госавтоинспекции в начале декабря 2023 года. Он ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21144» в состоянии алкогольного опьянения
Важно отметить, что в декабре 2022 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение. В суде учли данный факт. При повторном инциденте у нарушителя конфисковали автомобиль, купленный им в браке, и передали его в распоряжение государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя.