Пассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Чтобы успеть на самолет, мужчина сообщил о том, что транспорт якобы заминирован. Из-за этого пассажиров пришлось на некоторое время высадить, чтобы провести дополнительный досмотр самолета, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Из-за этого вылет, который должен был состояться в 17:20, задержался на два часа.
Напомним, в апреле 2024 года в Первоуральске было ложное сообщение от неизвестного о минировании детской поликлинике.