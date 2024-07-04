tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Пассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»

Пассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»

4 июля 2024, 05:36
Фото: 1MI
Пассажир авиарейса «Екатеринбург — Пенза» компании «Россия» сообщил о «минировании» самолета, чтобы успеть на рейс. Инцидент произошел 3 июля 2024 года.

Чтобы успеть на самолет, мужчина сообщил о том, что транспорт якобы заминирован. Из-за этого пассажиров пришлось на некоторое время высадить, чтобы провести дополнительный досмотр самолета, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Из-за этого вылет, который должен был состояться в 17:20, задержался на два часа.

Напомним, в апреле 2024 года в Первоуральске было ложное сообщение от неизвестного о минировании детской поликлинике.

Массовые лже-минирования произошли в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на 12 часовДвух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие местаПьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиром
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Авиакомпания#Информация#Пассажиры#Самолет#ЧП#Авиарейс#Аэропорт#Пассажир#Задержка вылета#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ложное минирование
Подпишитесь
Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
Сегодня, 08:20
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Сегодня, 09:24
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Вчера, 05:35
Насильник в розыске был задержан в поезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:20
Не платила алименты: женщина из Красноуфимска будет работать принудительно
Сегодня, 07:25
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11