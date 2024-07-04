Поймали 18 мигрантов: полиция Екатеринбурга провела облаву в Железнодорожном районе

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
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Updated Сегодня, 15:04
Облаву по местам скопления мигрантов сотрудники одного из отделов полиции Железнодорожного района Екатеринбурга устроили в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Всего документы проверили у 51 человека. Оказалось, что российское законодательство нарушают 18 человек. Из них пятеро не имели права находиться на территории страны, четыре человека не прошли дактилоскопию. Еще девять мигрантов не соблюдали правила миграционного учета.
Правоохранители составили 18 протоколов об административном правонарушении. Мигрантам, которые не хотели соблюдать российское законодательство, грозит выдворение за пределы страны.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о мигрантах, избивших девочку в Тагиле.