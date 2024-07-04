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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Полиция Екатеринбурга поймала 18 мигрантов-нарушителей

Поймали 18 мигрантов: полиция Екатеринбурга провела облаву в Железнодорожном районе

4 июля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney

Полиция Екатеринбурга поймала 18 мигрантов-нарушителей

Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в одном из районов Екатеринбурга. Полицейские поймали 18 нарушителей, которым теперь грозит выдворение из России.

Облаву по местам скопления мигрантов сотрудники одного из отделов полиции Железнодорожного района Екатеринбурга устроили в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Всего документы проверили у 51 человека. Оказалось, что российское законодательство нарушают 18 человек. Из них пятеро не имели права находиться на территории страны, четыре человека не прошли дактилоскопию. Еще девять мигрантов не соблюдали правила миграционного учета.

Правоохранители составили 18 протоколов об административном правонарушении. Мигрантам, которые не хотели соблюдать российское законодательство, грозит выдворение за пределы страны.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о мигрантах, избивших девочку в Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Административное правонарушение#Законодательство#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Облава
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