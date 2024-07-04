Поймали 18 мигрантов: полиция Екатеринбурга провела облаву в Железнодорожном районе

Всего документы проверили у 51 человека. Оказалось, что российское законодательство нарушают 18 человек. Из них пятеро не имели права находиться на территории страны, четыре человека не прошли дактилоскопию. Еще девять мигрантов не соблюдали правила миграционного учета.