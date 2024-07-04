Пожары и ДТП ожидаются в Свердловской области из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Так, в регионе вероятно возникновение природных пожаров и пожаров в жилом секторе, рост случаев ДТП из-за возможного плохого самочувствия водителей. В дневное время ожидается ограничение движения грузовиков, рассказали в пресс-службе УГМС.
Кроме того, возможно увеличение числа пострадавших от укусов клещей, пропавших свердловчан в лесах, утонувших на водоемах, а также смертельные исходы из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
В связи с этим жителям области рекомендуется соблюдать правила безопасности, по возможности не находиться долго на солнце, надевать головные уборы, не разжигать костры и мангалы, оставлять стеклянные предметы и другой мусор на солнце.
Напомним, жителям Свердловской области рассказали о мерах, с помощью которых можно пережить жаркую погоду.