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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Аномальная жара в Свердловской области ожидается 4 и 5 июля

Пожары и ДТП ожидаются в Свердловской области из-за аномальной жары

4 июля 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney

Аномальная жара в Свердловской области ожидается 4 и 5 июля

В Свердловской области возможны различные ЧС из-за аномальной жары 4 и 5 июля 2024 года. В эти дни температура воздуха днем достигнет +36 градусов.

Так, в регионе вероятно возникновение природных пожаров и пожаров в жилом секторе, рост случаев ДТП из-за возможного плохого самочувствия водителей. В дневное время ожидается ограничение движения грузовиков, рассказали в пресс-службе УГМС.

Кроме того, возможно увеличение числа пострадавших от укусов клещей, пропавших свердловчан в лесах, утонувших на водоемах, а также смертельные исходы из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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В связи с этим жителям области рекомендуется соблюдать правила безопасности, по возможности не находиться долго на солнце, надевать головные уборы, не разжигать костры и мангалы, оставлять стеклянные предметы и другой мусор на солнце.

Напомним, жителям Свердловской области рассказали о мерах, с помощью которых можно пережить жаркую погоду.

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