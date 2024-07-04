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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц

4 июля 2024, 08:20
Фото: tagilcity.ru
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

Дорожные работы в Нижнем Тагиле идут с опережением графика

В ближайшее время на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле рабочие приступят к прокладке ливневой канализации и водопровода, а также к переключению горожан со старого газового оборудования на новое.

На участке дорог от Карла Маркса до Ленина специалисты монтируют ливневую канализацию. От улицы Ленина до проспекта Строителей — водопровод. Кроме того, строители занимаются установкой освещения и светофоров.

Целью на ближайшее время стала синхронизация исполнения проекта с уже имеющимися на данном участке инженерными сетями. Прокладка ливневой канализации и водопровода позволит грамотно обустроить дорожное покрытие, — сообщил TagilCity.ru заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

На всех участках одной из центральных дорог Нижнего Тагила завершен монтаж газовых труб. Подрядная организация занимается их опрессовкой. Планируется, что на следующей неделе пройдет переключение со старого оборудования на новое. После этого дорожные работы начнутся на перекрестке Октябрьской революции — Карла Маркса.

Стройка не останавливается ни на один день. В планах до Дня города открыть движение от проспекта Ленина в сторону улицы Циолковского, — добавил Копысов.
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Реализация проекта идет опережающими темпами. «Тагилдорстрой» рассчитывает, что в течение июля сможет положить асфальт на всех участках до улицы Ленина.

Двигаемся по графику августа, то есть с опережением. Сейчас выравнивающими слоями работаем на улице Карла Маркса. Готовы открыть этот перекресток, но ждем переключения оборудования по газу. Возникает немало непредвиденных работ, недоделки от прошлого подрядчика. Однако уже планируем в течение месяца прийти с асфальтом к улице Ленина, — пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Совещания по данному участку дороги в Нижнем Тагиле проходят еженедельно, а все возникающие проблемы оперативно решаются с заказчиком, с подрядными организациями, в том числе и со сторонними.

Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о работах дорожных служб на мосту по Циолковского в ночное время.

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