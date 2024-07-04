Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц

На всех участках одной из центральных дорог Нижнего Тагила завершен монтаж газовых труб. Подрядная организация занимается их опрессовкой. Планируется, что на следующей неделе пройдет переключение со старого оборудования на новое. После этого дорожные работы начнутся на перекрестке Октябрьской революции — Карла Маркса.