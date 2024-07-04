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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Нижнем Тагиле попрощаются с металлургом Павлом Рябковым

«Рыбак и мастер на все руки». В Тагиле попрощаются с металлургом Павлом Рябковым

4 июля 2024, 14:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле попрощаются с металлургом Павлом Рябковым

В Нижнем Тагиле в пятницу, 5 июля, проводят в последний путь Почетного металлурга Павла Рябкова.

Рябков более 44 лет проработал на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Трудился мастером горячего проката бандажного станка. После выхода на пенсию целиком посвятил себя семье. О кончине Почетного металлурга и ветерана труда сообщает тагильская похоронная служба «Реквием».

Фото: «Реквием»

Друзья и близкие вспоминают Павла Александровича добрым, отзывчивым и веселым человеком. Его любили дети и внуки, а сам он обожал свой огород, рыбалку и путешествия. У него было множество друзей, к которым он всегда приходил на помощь.

Прощание с Павлом Рябковым состоится в пятницу, 5 июля, в 13:30 по адресу: Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.

Ранее в Нижнем Тагиле попрощались с экс-завкафедрой НТГСПА Юрием Филимоновым.

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