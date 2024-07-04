«Рыбак и мастер на все руки». В Тагиле попрощаются с металлургом Павлом Рябковым

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
Рябков более 44 лет проработал на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Трудился мастером горячего проката бандажного станка. После выхода на пенсию целиком посвятил себя семье. О кончине Почетного металлурга и ветерана труда сообщает тагильская похоронная служба «Реквием».
Друзья и близкие вспоминают Павла Александровича добрым, отзывчивым и веселым человеком. Его любили дети и внуки, а сам он обожал свой огород, рыбалку и путешествия. У него было множество друзей, к которым он всегда приходил на помощь.
Прощание с Павлом Рябковым состоится в пятницу, 5 июля, в 13:30 по адресу: Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.
Ранее в Нижнем Тагиле попрощались с экс-завкафедрой НТГСПА Юрием Филимоновым.