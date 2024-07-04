«Сдаем клещей!» Куда свердловчане могут принести на исследование лесных кровососов

Клеща лучше удалять в больнице или травматологическом пункте. При самостоятельном удалении клеща нужно захватить пинцетом (или обернутыми в марлю пальцами) как можно ближе к месту присасывания и осторожно выкручивать его, держа пинцет под углом 90 градусов. Место укуса необходимо продезинфицировать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом. Клеща (желательно, если он останется жив) нужно положить в контейнер для анализов или чистую банку вместе с куском влажной ваты и доставить в лабораторию.