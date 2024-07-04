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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Стало известно, куда можно сдать на исследование клещей в Свердловской области

«Сдаем клещей!» Куда свердловчане могут принести на исследование лесных кровососов

4 июля 2024, 14:05
Фото: 1MI

Стало известно, куда можно сдать на исследование клещей в Свердловской области

В Свердловской области свирепствуют клещи. От присасывания этих «кровопийц» с начала сезона пострадали порядка 22 тысяч человек. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 24 человек. TagilCity.ru напоминает о мерах профилактики и рассказывает, куда можно сдать клещей на исследование.

Кто может заразиться энцефалитом

Клещевой энцефалит — опаснейшее вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Вирус атакует людей независимо от пола и возраста, поэтому заражению подвержены и грудные младенцы, и взрослые здоровые мужчины и женщины.

Заразившийся человек может полностью выздороветь, но в ряде случаев инфекция протекает с тяжелыми осложнениями. В этом случае пострадавшему грозит инвалидность, а в отдельных случаях — смерть, говорится на официальном сайте ведомства.

Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
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Как защититься от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор выделяет два вида профилактики — специфическую и неспецифическую.

К специфической профилактике относятся:

  • Вакцинация. Детям прививки можно делать с 15 месяцев;
  • Серопрофилактика. Постановка иммуноглобулина в больнице в течение 96 часов после укуса.

К неспецифической профилактике относятся:

  • Обработка репеллентами одежды и открытых участков тела;
  • Ношение защитных костюмов или светлой одежды, которая полностью закрывает тело;
  • Периодический осмотр друг друга или самоосмотр при нахождении в лесу.
Небольшой клещ способен нанести огромный урон здоровью человекаНебольшой клещ способен нанести огромный урон здоровью человека
Небольшой клещ способен нанести огромный урон здоровью человека
Фото: 1MI

Как удалить присосавшегося клеща

Клеща лучше удалять в больнице или травматологическом пункте. При самостоятельном удалении клеща нужно захватить пинцетом (или обернутыми в марлю пальцами) как можно ближе к месту присасывания и осторожно выкручивать его, держа пинцет под углом 90 градусов. Место укуса необходимо продезинфицировать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом. Клеща (желательно, если он останется жив) нужно положить в контейнер для анализов или чистую банку вместе с куском влажной ваты и доставить в лабораторию.

Куда сдать клеща на исследование в ближайшие выходные

Клещей принимают на исследование лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

  • Екатеринбург: ул. Гагарина, 49. 6 июля — выходной день. 7 июля — с 8 до 16 часов (перерыв с 12 до 12:30);
  • Ирбит: ул. Мальгина, 9. 6 июля — выходной, 7 июля — с 10 до 14 часов;
  • Серов: ул. Фрунзе, 5. 6 июля — с 9 до 12 часов. 7 июля — выходной;
  • Нижний Тагил: ул. Октябрьской революции, 86. 6 июля — с 8 до 13 часов. 7 июля — с 8 до 14 часов (без перерыва);
  • Нижняя Тура: ул. Декабристов, 17. 6 июля — с 9 до 11 часов. 7 июля — выходной;
  • Кушва: ул. Коммуны, 78. 6 июля — с 9 до 11 часов. 7 июля — выходной.
Повторную обработку от клещей не могут провести в Нижнем Тагиле из-за дождей
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Роспотребнадзор#Клещи#Профилактика#Вакцинация#Клещевой энцефалит#Природа#Екатеринбург
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