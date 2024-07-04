«Сдаем клещей!» Куда свердловчане могут принести на исследование лесных кровососов

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Клещевой энцефалит — опаснейшее вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Вирус атакует людей независимо от пола и возраста, поэтому заражению подвержены и грудные младенцы, и взрослые здоровые мужчины и женщины.
Заразившийся человек может полностью выздороветь, но в ряде случаев инфекция протекает с тяжелыми осложнениями. В этом случае пострадавшему грозит инвалидность, а в отдельных случаях — смерть, говорится на официальном сайте ведомства.
Роспотребнадзор выделяет два вида профилактики — специфическую и неспецифическую.
К специфической профилактике относятся:
К неспецифической профилактике относятся:
Клеща лучше удалять в больнице или травматологическом пункте. При самостоятельном удалении клеща нужно захватить пинцетом (или обернутыми в марлю пальцами) как можно ближе к месту присасывания и осторожно выкручивать его, держа пинцет под углом 90 градусов. Место укуса необходимо продезинфицировать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом. Клеща (желательно, если он останется жив) нужно положить в контейнер для анализов или чистую банку вместе с куском влажной ваты и доставить в лабораторию.
Клещей принимают на исследование лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».