Сенатор Брыксин: В законе об образовании должны присутствовать льготы для спортсменов

Он призывает российские власти поддержать профессиональных спортсменов в сложной ситуации. По словам Брыксина, они обладают впечатляющим потенциалом, который поможет им успешно тренировать молодежь и развивать спортивную индустрию в целом. Поэтому сенатор заявляет о необходимости изменить законодательство для возможности получать высшее образование в области спорта лучшим из них.