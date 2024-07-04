Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Теперь МОК не дает возможность выступать на Олимпиаде даже тем спортсменам, которые могли бы защищать честь своей страны. Об этом сообщает newizv.ru.
Российскими борцами получено 16 лицензий на участие в Играх. Но в официальном, заключительном списке от 3 июля не значатся многие ключевые спортсмены. Речь об Абдулрашиде Садулаеве, Мусе Евлоеве, Зауре Угуеве, Заурбеке Сидакове и Сергее Семенове.
Согласно комментарию Александра Брыксина, президента Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, нет никаких причин для отсутствия наиболее сильных спортсменов в списке.
Он призывает российские власти поддержать профессиональных спортсменов в сложной ситуации. По словам Брыксина, они обладают впечатляющим потенциалом, который поможет им успешно тренировать молодежь и развивать спортивную индустрию в целом. Поэтому сенатор заявляет о необходимости изменить законодательство для возможности получать высшее образование в области спорта лучшим из них.
Ранее Брыксин также предлагал добавить правки в Трудовой кодекс, которые позволяли бы спортсменам и тренерам прибегать к юридической защите в случае споров с клубами.
Эти инициативы сенатор объясняет своей страстью к спорту, которая началась еще в детстве, когда он сам занимался вольной борьбой в Кемерове.
Его семья разделяет эту страсть: жена, дочь и сыновья также активно занимаются спортом. Брыксин прилагает усилия для поддержки спортивной молодежи, считая это своим долгом перед обществом.