Спортшкола в Екатеринбурге заплатит ребенку 50 тысяч за перелом позвонков

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Несовершеннолетний получил сильные травмы в начале прошлого года. В процессе занятия по хоккею подросток врезался в товарища и в результате падения сломал несколько позвонков в области груди.
По версии следствия, тренер проявил халатность и отсутствие контроля за действиями детей на льду. По итогам проверки учреждение выплатит пострадавшему пятьдесят тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, детский лагерь в Свердловской области выплатит почти восемьсот тысяч за травму ребенка.