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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Спортшкола в Екатеринбурге заплатит ребенку 50 тысяч за перелом позвонков

Спортшкола в Екатеринбурге заплатит ребенку 50 тысяч за перелом позвонков

4 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Спортшкола Екатеринбурга по решению суда компенсирует лечение мальчика, сломавшего несколько позвонков на тренировке по хоккею.

Несовершеннолетний получил сильные травмы в начале прошлого года. В процессе занятия по хоккею подросток врезался в товарища и в результате падения сломал несколько позвонков в области груди.

По версии следствия, тренер проявил халатность и отсутствие контроля за действиями детей на льду. По итогам проверки учреждение выплатит пострадавшему пятьдесят тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, детский лагерь в Свердловской области выплатит почти восемьсот тысяч за травму ребенка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Дети#Екатеринбург#Спортшкола#Инцидент
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