В 114 школах Екатеринбурга начнут принимать в первые классы без прописки

Изначально в текущем году для учеников, поступающих в первые классы, было свободно свыше 24 тысяч мест. Было подано 18 тысяч заявлений. Для тех, кто записывался в школы с начала апреля до конца июня, приказы о зачислении появятся с 1 по 5 июля.