В 114 школах Екатеринбурга начнут принимать в первые классы без прописки

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
С 6 июля до 5 сентября 2024 года в школьных организациях, где еще есть места, примут школьников без привязки к определенному месту прописки, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Изначально в текущем году для учеников, поступающих в первые классы, было свободно свыше 24 тысяч мест. Было подано 18 тысяч заявлений. Для тех, кто записывался в школы с начала апреля до конца июня, приказы о зачислении появятся с 1 по 5 июля.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге родителям младшеклассников в школе №31 предложили отправлять детей в школы интернатского типа, находящиеся в регионе, из-за нехватки мест.