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В 114 школах Екатеринбурга начнут принимать в первые классы без прописки

В 114 школах Екатеринбурга начнут принимать в первые классы без прописки

4 июля 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
Первоклассников в Екатеринбурге будут принимать в 114 школ без прописки. Это связано с тем, что в в учреждениях на данный момент свободно 6576 мест.

С 6 июля до 5 сентября 2024 года в школьных организациях, где еще есть места, примут школьников без привязки к определенному месту прописки, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Изначально в текущем году для учеников, поступающих в первые классы, было свободно свыше 24 тысяч мест. Было подано 18 тысяч заявлений. Для тех, кто записывался в школы с начала апреля до конца июня, приказы о зачислении появятся с 1 по 5 июля.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге родителям младшеклассников в школе №31 предложили отправлять детей в школы интернатского типа, находящиеся в регионе, из-за нехватки мест.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Администрация#Школа#Образование#Заявление#Родители#Прописка#Школы#Первый класс#Екатеринбург#Инцидент
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