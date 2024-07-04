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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

50 тысяч не заплатил молодой сотруднице предприниматель в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предприниматель не выплатил зарплату подростку и попал под суд

4 июля 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney

50 тысяч не заплатил молодой сотруднице предприниматель в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд встал на сторону подростка, которой предприниматель не выплатил заработную плату. Девушка занимала должность бариста в одной из кофеен города.

Молодая сотрудница устно договорилась с руководством об условиях труда. Так, девушка трудилась в течение пяти месяцев с марта по август прошлого года.

Однако предприниматель не заплатил девушке почти 50 тысяч рублей. Он также не оформил сотрудницу и не направил на медицинский осмотр.

В результате суд обязал владельца кофейни выплатить пострадавшей долг, моральную компенсацию и пени за задержку выплат. Всего работодатель заплатит девушке почти 80 тысяч рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Работа#Суд#Зарплата#Екатеринбург
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