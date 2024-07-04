В Екатеринбурге предприниматель не выплатил зарплату подростку и попал под суд

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Молодая сотрудница устно договорилась с руководством об условиях труда. Так, девушка трудилась в течение пяти месяцев с марта по август прошлого года.
Однако предприниматель не заплатил девушке почти 50 тысяч рублей. Он также не оформил сотрудницу и не направил на медицинский осмотр.
В результате суд обязал владельца кофейни выплатить пострадавшей долг, моральную компенсацию и пени за задержку выплат. Всего работодатель заплатит девушке почти 80 тысяч рублей.