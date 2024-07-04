В тагильских загородных и дневных лагерях отдохнут за первую половину лета 6000 детей

Накануне, 3 июля, мэр Владислав Пинаев посетил один из загородных лагерей — «Лесной ручеек». Здесь сейчас отдыхают 128 школьников. А в следующем году их будет на 30 больше: сейчас идет ремонт ранее закрытого корпуса лагеря. Финансовую помощь оказывает правительство Свердловской области.