В тагильских загородных и дневных лагерях отдохнут за первую половину лета 6000 детей

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
А за лето разными видами отдыха в Нижнем Тагиле охватят более 38 тысяч ребят, сообщает пресс-служба мэрии.
146 юных тагильчан отправились на море, 360 — в санатории. Для детей в городе организовывают туристические походы и другие интересные мероприятия.
Накануне, 3 июля, мэр Владислав Пинаев посетил один из загородных лагерей — «Лесной ручеек». Здесь сейчас отдыхают 128 школьников. А в следующем году их будет на 30 больше: сейчас идет ремонт ранее закрытого корпуса лагеря. Финансовую помощь оказывает правительство Свердловской области.
По словам Пинаева, в лагере есть и другие неотремонтированные корпуса. Также в обновлении нуждаются столовая, клуб и спортивный ангар. На эти цели мэр планирует привлечь средства по федеральным и областным программам.
Ранее в свердловском правительстве сообщили о планах открыть детский лагерь для детей региона на юге России.