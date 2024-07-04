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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Около 6 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила в первую половину лета

В тагильских загородных и дневных лагерях отдохнут за первую половину лета 6000 детей

4 июля 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney

Около 6 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижнего Тагила в первую половину лета

В Нижнем Тагиле продолжается летняя оздоровительная кампания. За первую и вторую смену в разных лагерях побывают более 6 тысяч школьников.

А за лето разными видами отдыха в Нижнем Тагиле охватят более 38 тысяч ребят, сообщает пресс-служба мэрии.

146 юных тагильчан отправились на море, 360 — в санатории. Для детей в городе организовывают туристические походы и другие интересные мероприятия.

Накануне, 3 июля, мэр Владислав Пинаев посетил один из загородных лагерей — «Лесной ручеек». Здесь сейчас отдыхают 128 школьников. А в следующем году их будет на 30 больше: сейчас идет ремонт ранее закрытого корпуса лагеря. Финансовую помощь оказывает правительство Свердловской области.

По словам Пинаева, в лагере есть и другие неотремонтированные корпуса. Также в обновлении нуждаются столовая, клуб и спортивный ангар. На эти цели мэр планирует привлечь средства по федеральным и областным программам.

Ранее в свердловском правительстве сообщили о планах открыть детский лагерь для детей региона на юге России.

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