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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

2 млн рублей выплатит родным погибших виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге

Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил 4 года тюрьмы

4 июля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney

2 млн рублей выплатит родным погибших виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге

Водитель FORD TRANSIT осужден на четыре года тюрьмы за смертельное ДТП в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге по вине водителя FORD TRANSIT погибли два мотоциклиста. Следствие доказало, что второго сентября прошлого года водитель машины выехал с примыкающей территории на главную улицу, не убедившись в том, что дорога свободна. Мужчина столкнулся с мотоциклом HONDA. В результате ДТП водитель и пассажир двухколесного транспортного средства, в возрасте 23 лет скончались в лечебном учреждении от полученных травм.

В результате подсудимый будет отбывать в тюрьме срок 4 года. Он также лишился права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев.

Кроме того, осужденный выплатит родным погибших компенсацию два миллиона рублей.


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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#Екатеринбург#Авария
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