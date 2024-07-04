Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге получил 4 года тюрьмы

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Екатеринбурге по вине водителя FORD TRANSIT погибли два мотоциклиста. Следствие доказало, что второго сентября прошлого года водитель машины выехал с примыкающей территории на главную улицу, не убедившись в том, что дорога свободна. Мужчина столкнулся с мотоциклом HONDA. В результате ДТП водитель и пассажир двухколесного транспортного средства, в возрасте 23 лет скончались в лечебном учреждении от полученных травм.
В результате подсудимый будет отбывать в тюрьме срок 4 года. Он также лишился права управлять автомобилем на два года и шесть месяцев.
Кроме того, осужденный выплатит родным погибших компенсацию два миллиона рублей.