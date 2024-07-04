Житель Североуральска напал с ножом на девушку и изнасиловал ее

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Мужчина употребил алкоголь, после чего вооружился ножом и вышел на улицу. Подкараулив возле гаражей девушку, которая возвращалась домой, он напал на нее, рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Вскоре злоумышленника нашли и задержали. Выяснилось, что у него была судимость за кражу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге задержали тренера по плаванию за развращение 14-летней школьницы.