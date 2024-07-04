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Updated Сегодня, 06:55

Житель Североуральска напал с ножом на девушку и изнасиловал ее

Житель Североуральска напал с ножом на девушку и изнасиловал ее

4 июля 2024, 06:53
Фото: 1MI
35-летний житель Североуральска напал на девушку около гаражей и изнасиловал ее. Происшествие случилось 9 июня 2024 года.

Мужчина употребил алкоголь, после чего вооружился ножом и вышел на улицу. Подкараулив возле гаражей девушку, которая возвращалась домой, он напал на нее, рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Вскоре злоумышленника нашли и задержали. Выяснилось, что у него была судимость за кражу. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге задержали тренера по плаванию за развращение 14-летней школьницы.

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