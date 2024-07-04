Жители Екатеринбурга стали беднее на 5% за последний год

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Доходы екатеринбуржцев оценивались с помощью математического моделирования, в основу которого были взяты информация о потребительской активности горожан и статистические данные, рассказали в пресс-службе Финансового университета.
Во время оценивания доходов учитывалась не только заработная плата: включались еще и вклады, пенсии и другие источники получения денег. Во II квартале текущего года средний уровень зарплаты жителей столицы Урала — 52 тысячи рублей.
Среди мегаполисов вышеуказанная заработная плата идет следующей после Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле заработки работников промзаводов превысили 71 тысячу рублей.