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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Жители Екатеринбурга стали беднее на 5% за последний год

Жители Екатеринбурга стали беднее на 5% за последний год

4 июля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Заработок жителей Екатеринбурга в 2024 году стал ниже на 5%. Такой показатель стал самым большим снижением доходов среди городов РФ, где проживает более миллиона человек.

Доходы екатеринбуржцев оценивались с помощью математического моделирования, в основу которого были взяты информация о потребительской активности горожан и статистические данные, рассказали в пресс-службе Финансового университета.

Во время оценивания доходов учитывалась не только заработная плата: включались еще и вклады, пенсии и другие источники получения денег. Во II квартале текущего года средний уровень зарплаты жителей столицы Урала — 52 тысячи рублей.

Среди мегаполисов вышеуказанная заработная плата идет следующей после Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле заработки работников промзаводов превысили 71 тысячу рублей.

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