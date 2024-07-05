52 остановки появятся в Екатеринбурге до конца 2024 года

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Модернизированные остановки будут больше прежних, а также они покрыты антивандальным покрытием. Кроме того, на остановках будут видеонаблюдение и экраны с информацией о транспорте, рассказал мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях.
По словам Орлова, сейчас такие объекты находятся на улицах, где есть самый большой транспортный поток, однако их могут установить и на улицах с меньшей нагрузкой. Сейчас готовы каркасы 20 объектов.
Напомним, до конца лета 2024 года в Нижнем Тагиле сделают остановку в районе Вагонки на Площади Славы.