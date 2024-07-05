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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

52 остановки появятся в Екатеринбурге до конца 2024 года

52 остановки появятся в Екатеринбурге до конца 2024 года

5 июля 2024, 11:25
Фото: Telegram-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге установят несколько десятков обновленных остановочных комплексов в 2024 году.

Модернизированные остановки будут больше прежних, а также они покрыты антивандальным покрытием. Кроме того, на остановках будут видеонаблюдение и экраны с информацией о транспорте, рассказал мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях.

По словам Орлова, сейчас такие объекты находятся на улицах, где есть самый большой транспортный поток, однако их могут установить и на улицах с меньшей нагрузкой. Сейчас готовы каркасы 20 объектов.

Напомним, до конца лета 2024 года в Нижнем Тагиле сделают остановку в районе Вагонки на Площади Славы.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#Остановка#Видеонаблюдение#Остановки#Обновление#Остановочный комплекс#Екатеринбург#Горожане
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