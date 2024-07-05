Блогер из Екатеринбурга приняла участие в шоу на канале «Пятница»

На шоу приходят по четыре участницы в каждом выпуске. Женщины ходят друг к другу в гости, а затем оценивают их самореализацию, взаимоотношения в семье и хозяйственность. Выпуск с екатеринбурженкой состоялся 4 июля 2024 года.