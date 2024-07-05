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Блогер из Екатеринбурга приняла участие в шоу на канале «Пятница»

Блогер из Екатеринбурга приняла участие в шоу на канале «Пятница»

5 июля 2024, 04:20
Фото: Телеканал «Пятница»
34-летняя Светлана из Екатеринбурга побыла участницей шоу «Четыре жены» на ТВ-канале «Пятница».

В выпусках данного проекта принимают участие бывшие участницы шоу «Четыре свадьбы». Светлана занимается блогерской деятельностью, а ее 36-летний супруг является автомехаником. У них есть двое детей, рассказали в пресс-службе телеканала.

На шоу приходят по четыре участницы в каждом выпуске. Женщины ходят друг к другу в гости, а затем оценивают их самореализацию, взаимоотношения в семье и хозяйственность. Выпуск с екатеринбурженкой состоялся 4 июля 2024 года.

Напомним, девушка из Нижнего Тагила участвовала в шоу «Мистер Х», которое выходит на канале «Пятница».

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