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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Суд оштрафовал чиновника из Режи за игнор гражданки

Чиновник в Реже не ответил на письмо женщины и получил штраф 5000 рублей

5 июля 2024, 13:07
Фото: 1MI

Суд оштрафовал чиновника из Режи за игнор гражданки

Руководителя управления городским хозяйством в Реже оштрафовали за игнорирование обращений граждан на пять тысяч рублей.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о рассмотрении обращений граждан после жалобы местной жительницы.

Выяснилось, что в марте 2024 года в управление городским хозяйством поступило 8 обращений от женщины по поводу состояния дорог.

Однако, в нарушение закона, руководитель управления не предоставил ей ответы в установленный 30-дневный срок.

Прокуратура направила дело об административном правонарушении в суд. Судья оштрафовал руководителя управления на 5 000 рублей.

Постановление суда может быть обжаловано.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Город#Суд#Чиновник#Екатеринбург
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