Чиновник в Реже не ответил на письмо женщины и получил штраф 5000 рублей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о рассмотрении обращений граждан после жалобы местной жительницы.
Выяснилось, что в марте 2024 года в управление городским хозяйством поступило 8 обращений от женщины по поводу состояния дорог.
Однако, в нарушение закона, руководитель управления не предоставил ей ответы в установленный 30-дневный срок.
Прокуратура направила дело об административном правонарушении в суд. Судья оштрафовал руководителя управления на 5 000 рублей.
Постановление суда может быть обжаловано.
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