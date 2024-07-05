Чиновники Урала обсудили модернизацию проектов ЖКХ

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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По словам Якушева, чтобы обновить систему ЖКХ на Урале, нужно активнее заниматься привлечением внебюджетных денег. Для этого необходимо соблюсти баланс тарифной политики, пишет «Импульс Севера».
Так, до кона 2024 года в уральских регионах власти планируют провести почти 300 мероприятий по обновлению ЖКХ. Полпред отметил, что особое внимание нужно уделить подготовительным работам к грядущему холодному сезону.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в течение последних нескольких лет выделяются допсредства из областных и местных бюджетов, чтобы вовремя обновлять ЖКХ, и в итоге сейчас в год меняются почти 15% старых сетей.
Во время Совета чиновники также поговорили о выплатах медикам первичного звена. По поручению президента Владимира Путина сотрудникам малых населенных пунктов нужно повысить размер выплат.
Напомним, глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах на обновление систем ЖКХ в ближайшие годы.