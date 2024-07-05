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Чиновники Урала обсудили модернизацию проектов ЖКХ

Чиновники Урала обсудили модернизацию проектов ЖКХ

5 июля 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
Полпред президента РФ Владимир Якушев провел Совет с губернаторами уральских регионов. Обсуждались модернизация объектов ЖКХ и дополнительные соцвыплаты медицинским сотрудникам первичного звена.

По словам Якушева, чтобы обновить систему ЖКХ на Урале, нужно активнее заниматься привлечением внебюджетных денег. Для этого необходимо соблюсти баланс тарифной политики, пишет «Импульс Севера».

Так, до кона 2024 года в уральских регионах власти планируют провести почти 300 мероприятий по обновлению ЖКХ. Полпред отметил, что особое внимание нужно уделить подготовительным работам к грядущему холодному сезону.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в течение последних нескольких лет выделяются допсредства из областных и местных бюджетов, чтобы вовремя обновлять ЖКХ, и в итоге сейчас в год меняются почти 15% старых сетей.

Во время Совета чиновники также поговорили о выплатах медикам первичного звена. По поручению президента Владимира Путина сотрудникам малых населенных пунктов нужно повысить размер выплат.

Напомним, глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах на обновление систем ЖКХ в ближайшие годы.

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
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