Чиновники Урала обсудили модернизацию проектов ЖКХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в течение последних нескольких лет выделяются допсредства из областных и местных бюджетов, чтобы вовремя обновлять ЖКХ, и в итоге сейчас в год меняются почти 15% старых сетей.