Девочка на питбайке врезалась в забор в Алапаевске

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Школьница превысила скорость во время вождения транспорта и влетела в ограждение. В результате происшествия девочка сломала ногу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавшую доставили в медучреждение. Выяснилось, что мотоцикл был на даче у ее бабушки. Женщина разрешила внучке на нем покататься.
Напомним, в июне 2024 года в селе под Нижним Тагилом 13-летний подросток попал в аварию на питбайке и повредил себе ногу.