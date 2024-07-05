tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Девочка на питбайке врезалась в забор в Алапаевске

Девочка на питбайке врезалась в забор в Алапаевске

5 июля 2024, 05:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области
12-летняя девочка, ехавшая на питбайке в Алапаевске, врезалась в забор частного дома.

Школьница превысила скорость во время вождения транспорта и влетела в ограждение. В результате происшествия девочка сломала ногу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавшую доставили в медучреждение. Выяснилось, что мотоцикл был на даче у ее бабушки. Женщина разрешила внучке на нем покататься.

Напомним, в июне 2024 года в селе под Нижним Тагилом 13-летний подросток попал в аварию на питбайке и повредил себе ногу.

13-летняя девочка оказалась в больнице после катания на питбайке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина на мопеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеПенсионер наехал на девушку в Нижнем ТагилеДевушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Алапаевск#Травма#Больница#ДТП#ГИБДД#Девочка#ЧП#Пострадавшая#Забор#Питбайк#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Работы по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле идут с опережением на месяц
Вчера, 08:20
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Вчера, 09:24
Черные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса
Вчера, 16:02
В тагильских загородных и дневных лагерях отдохнут за первую половину лета 6000 детей
Вчера, 15:29
ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила
Вчера, 15:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11