Девочка в Екатеринбурге поверила мошенникам и оформила на мать кредит более 300 тысяч

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Девочка нашла в мессенджере предложение о заработке путем просмотра видеоконтента и обратилась к администратору. Ей пришло сообщение с просьбой прислать фотографию банковской карты ее матери, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Школьница выполнила действие, а затем в банковском приложении ей пришло оповещение о том, что сорвался международный перевод и теперь ее родителям грозит штраф 100 тысяч. Также ей рекомендовали снова связаться с собеседником.
В итоге девочка оформила кредитную карту и перевела на неизвестный счет 208 тысяч, после чего пришло сообщение о том, что карта заблокирована. Мама подростка сразу догадалась, что ее обманули мошенники.
Напомним, мошенники оформили кредит на жителя Екатеринбурга, используя его старую сим-карту.