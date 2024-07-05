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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Девочка в Екатеринбурге поверила мошенникам и оформила на мать кредит более 300 тысяч

Девочка в Екатеринбурге поверила мошенникам и оформила на мать кредит более 300 тысяч

5 июля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девочка-подросток оформила кредитную карту на 310 тысяч на свою маму и перевела мошенникам большую часть суммы.

Девочка нашла в мессенджере предложение о заработке путем просмотра видеоконтента и обратилась к администратору. Ей пришло сообщение с просьбой прислать фотографию банковской карты ее матери, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Школьница выполнила действие, а затем в банковском приложении ей пришло оповещение о том, что сорвался международный перевод и теперь ее родителям грозит штраф 100 тысяч. Также ей рекомендовали снова связаться с собеседником.

В итоге девочка оформила кредитную карту и перевела на неизвестный счет 208 тысяч, после чего пришло сообщение о том, что карта заблокирована. Мама подростка сразу догадалась, что ее обманули мошенники.

Напомним, мошенники оформили кредит на жителя Екатеринбурга, используя его старую сим-карту.

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