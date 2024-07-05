ИИ обвиняют в потреблении энергии, расходуемой на майнинг криптовалют

Он подтвердил ввод в эксплуатацию значительных вычислительных мощностей на базе графических процессоров, на которых происходит обучение больших языковых моделей, за последние годы. «То есть накопителей было отгружено очень много. Соответственно, официальная электроэнергия, что начала проходить, значительно выросла. Но эта экологическая нагрузка также в значительной степени нивелируется за счёт того, что ИИ добавляет экономике, по разным оценкам, от 2 до 6% прироста ВВП. Соответственно, эти деньги также могут направляться, в том числе, на окружающую среду и нивелировать эти последствия», — пояснил эксперт.