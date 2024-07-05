Как помочь домашним питомцам перенести летнюю жару: лайфхаки от редакции TagilCity.ru

Совет от ветеринара Михаила Беляева: добавлять лед в воду можно, а вот давать кошкам и собакам грызть лед опасно. Во-первых, они могут сломать об него зубы. Во-вторых, могут лед проглотить и травмировать пищевод. Кроме того, не оставляйте корм в миске на жаре. Остатки после кормления сразу выбрасывайте, чтобы избежать проблем с пищеварением.