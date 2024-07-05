Как помочь домашним питомцам перенести летнюю жару: лайфхаки от редакции TagilCity.ru

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
У главного редактора TagilCity.ru Александры Логиновой живут два домашних питомца - это молодая кошечка по кличке Мышь и попугай корелла Кирюша.
Попугай просто обожает водные процедуры. Очень любит, когда на него брызгают из пульверизатора: раскрывает крылья и фыркает от удовольствия. Также стараемся его почаще мыть - прямо под краном, эту процедуру он тоже любит. В клетке у Кирюши установлена купалка, поэтому периодически он самостоятельно принимает ванну, - рассказала Александра.
Совет от ветеринара Михаила Беляева: действительно, лучший способ охладить попугая - это вода. Птицу можно обрызгивать, можно сделать купалку в клетке. Однако нужно помнить, что попугаи не переносят сквозняки. Также клетка не должна стоять на солнце. В самые жаркие дни ее можно ставить на пол - там прохладнее всего.
У кошки Мыши длинная шерсть, поэтому смачивать ее не вариант.
У Мыши очень густой подшерсток. Мы несколько раз ее мыли, но намочить ее так, чтобы и подшерсток увлажнился, если честно, не получилось. Поэтому вариант с водой для нее не подойдет. Поэтому мы стараемся смачивать ей лапы, чтобы немного охладить в самое пекло. А еще мы днем опускаем жалюзи блэкаут в комнате, и кошка ложится на там подоконник. Подувает ветерок, и ей очень комфортно. Также я всегда слежу, чтобы у кошки в миске была чистая питьевая вода, - добавила Александра.
Совет от ветеринара Михаила Беляева: кошке можно смачивать не только лапы, но и уши (следить, чтобы вода не попала внутрь) и нос. Это также помогает ей охладиться.
Это питомцы выпускающего редактора TagilCity.ru Ирины Кириловой. Она рассказала, что жара плохо влияет на животных: они становятся немного вялыми и заторможенными.
Лаки обычно вытягивается на полу и лежит неподвижно - так ему прохладнее. Обожает устраиваться под вентилятором, чтобы его обдувал прохладный воздух. И, конечно же, пьет много воды, - поделилась Ирина.
Кот шотландской породы по кличке Барсик в жару тоже ищет сквознячок. Например, может лечь около открытой балконной двери.
А еще он днем часто уходит в ванную и лежит там на кафельной плитке. В ванной нет солнца, и плитка всегда прохладная, поэтому Барсику очень комфортно. Неудобства скорее для нас: приходится все время его обходить, - говорит Ирина.
Совет от ветеринара Михаила Беляева: в зоомагазинах продаются специальные охлаждающие коврики для кошек и собак. Внутри него находится гель, который в течение длительного времени сохраняет поверхность холодной. Домашние животные очень любят лежать на таких ковриках в жару. Но следите, чтобы гель не вытек: животное может слизать его и отравиться.
У корреспондента Дарьи Савельевой дома живет кошка по кличке Сима - весьма изнеженное создание, которое не любит ни жару, ни сильный холод.
В жару кошка у нас меняет балконы в течение дня - они выходят на разные стороны. Утром она лежит на балконе с западной стороны. Вечером переходит на восточную. Двери на балконы всегда открыты, поэтому получается неплохой сквозняк. Я, как и мои коллеги, стараюсь смачивать Симе лапы и уши, обрызгиваю ее из пульверизатора - она это очень любит. А еще я добавляю в миску с водой кубики льда, чтобы она оставалась прохладной. А жидкий корм из пакетиков перед кормлением убираю минут на 20 в морозилку: он как следует охлаждается, и кошка ест его с большим аппетитом, - поделилась Дарья.
Совет от ветеринара Михаила Беляева: добавлять лед в воду можно, а вот давать кошкам и собакам грызть лед опасно. Во-первых, они могут сломать об него зубы. Во-вторых, могут лед проглотить и травмировать пищевод. Кроме того, не оставляйте корм в миске на жаре. Остатки после кормления сразу выбрасывайте, чтобы избежать проблем с пищеварением.